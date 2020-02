Se trata de algo que ocurre muy poco (o casi nunca) en el mundo del fútbol. Sucedía en Argentina, en un partido de fútbol femenino. Un hincha que se encontraba en la grada no paraba de insultar a las jugadores en el partido que enfrentaba a Urquiza frente a Racing en el Torneo femenino de AFA.

La árbitra, Roberta Echeverría, harta de recibir tantos improperios, paró el partido y se dirigió a la afición. Solo habían pasado 5 minutos desde que comenzó el encuentro. Señaló al hincha y le dijo "fuera de la grada".

El radical recogió sus cosas y se marchó, avergonzado, ante la mirada del resto de personas que presenciaban el partido.

Los insultos y el racismo en el fútbol

La valiente decisión de Echeverría se ha convertido en algo poco habitual. Anoche, precisamente, conocimos en El Larguero el caso de Chakir Kaiouch, jugador del Celta. El futbolista explicó, de primera mano, los insultos que recibió este domingo en el partido que jugaba frente al Xerez CD en Jerez de la Frontera.

El árbitro, en este caso Lafuente Sánchez, paró el encuentro y decidió suspender el partido hasta que se calmasen los ánimos y llegara más seguridad al estadio.

"Llevaba tiempo ya escuchando insultos de todo tipo y se lo dije al árbitro en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo paró el encuentro, la verdad que ‘chapeau’ porque siempre no se atreven", dijo el jugador del Ceuta.

Chakir, además, señaló que "no es la primera vez" que esto le pasa. La mayoría de ocasiones "sólo se apunta en el acta o no hacen nada". Lamentablemente, el jugador pensó "en dejar el fútbol" porque no quiere que su familia "sufra por estos insultos racistas".

El propio excolegiado Iturralde González quiso dar 'un empujón' a Chakir y resaltó que tiene que estar "orgulloso" de lo que es. "No puedes dejar el fútbol si es lo que amas. Entre todos vamos a acabar con esta ‘mierda’ que es el racismo. Tienes que salir a divertirte", sentenció.