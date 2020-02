José Bordalás, protagonista de este martes en El Larguero

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, estará esta noche en El Larguero junto a Manu Carreño a partir de las 23:30 horas. Con contrato hasta 2022, el míster está en la lanzadera de salida preparado para afrontar un reto de mayores dimensiones que las que exige el conjunto azulón.

A nadie se le escapa que el éxito del Getafe de los últimos años se debe en gran parte a su entrenador. Bordalás ha moldeado un equipo de autor con un sistema muy exigente en el que cada jugador es exprimido hasta el límite.

El esfuerzo es innegociable y el técnico alicantino, durante cuatro temporadas, ha conseguido convencer a todos los jugadores que han pasado por el Getafe para convertirse en una especie de obreros del fútbol que no sólo se bregan hasta la extenuación. También juegan muy bien.

Su última exhibición ante el Valencia, con una victoria contundente (3-0) forjada en un duelo con dominio absoluto y aplastante desde el minuto uno al noventa, es la última demostración de que el Getafe de Bordalás va en serio a por la Liga de Campeones.

Ángel Torres es consciente de que su entrenador podría marcharse, como ya lo hicieron otros como Bernd Schuster, que no pudieron decir "no" a ofertas como las del Real Madrid. Sin embargo, el presidente del Getafe, si llega un grande a buscar a su técnico, no se negará e incluso perdonará su cláusula de rescisión.

Todas estas dudas y mucho más le preguntará Carreño a Bordalás a partir de las 23:30 horas de este martes. La entrevista se podrá seguir en vídeo a través de los canales oficiales de El Larguero, tanto en Youtube como en Facebook y Twitter.