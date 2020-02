Así es ahora Sabrina: la cantante vuelve a interpretar el mítico 'Boys' tres décadas más tarde

La cantante italiana Sabrina Salerno se convirtió en uno de los iconos de la televisión española durante los años 80. Principalmente por el percance sufrido durante la Nochevieja de 1987, cuando dejó al descubierto uno de sus pechos mientras cantaba Hot Girls. Un descuido, que pasaría a la historia de la televisión en nuestro país, que convertiría a la italiana en un sex symbol para toda una generación.

A partir de entonces, la artista italiana logró cierto éxito con otros temas como Hot Girl, All Of Me o My Chico, aunque ninguno estuvo a la altura del mítico Boys. La canción, publicada en mayo de 1987, se convertiría en número uno en países como Francia, Suiza e Italia. Un éxito que también se trasladó a otras naciones como Alemania, España o Finlandia, donde se situó en segunda posición, o Reino Unido, Irlanda o Noruega, donde fue tercera.

La vida tras 'Boys'

También participó en series y películas de televisión italianas como Crímenes en portada o Tutti in palestra, en las que hacía de ella misma, u otras como Jolly Blu, Tutti Gli Uomini Sono Uguali o Colori. Sin embargo, y a pesar del éxito que cosechó durante la década de los 80, su participación en los medios de comunicación se ha ido diluyendo con el paso del tiempo.

No obstante, la cantante sigue ligada al mundo del espectáculo. Durante estos últimos años, la artista italiana ha sacado un par de singles y ha participado en películas como Stars 80. Pero no solo eso. El pasado mes de enero, la cantante se convertía en una de las grandes estrellas del festival Yo fui a EGB, donde interpretó su mítica canción. Pero todavía hay más.

Sabrina vuelve a cantar 'boys' en el Festival de San Remo

Hace apenas unos días, la cantante italiana participaba en el Festival de San Remo, donde volvía a interpretar la canción que le puso en el panorama internacional. Tras un susto inicial, en el que uno de sus tacones quedó atascado en la parte posterior de un escalón, la artista volvió a hacer vibrar a un público entregado que, tres décadas más tarde, todavía seguía recordando la famosa canción.

A sus 51 años de edad, la artista volvía a demostrar la gran soltura sobre el escenario con la que conquistó a media Europa. Todo ello en una actuación que tan solo se vio empañada por el incidente con su tacón. Un incidente sobre el que hablaría posteriormente en redes sociales, donde aseguraba que todo le pasaba a ella.