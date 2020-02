"Su cuenta ha sido bloqueada": Bankia alerta de una estafa que roba datos de sus clientes

Cada vez son más los ciberdelincuentes que recurren a técnicas como el phishing para hacerse con los datos, tanto personales como bancarios, de millones de personas de todo el mundo. Una práctica, cada vez más habitual, mediante la que los piratas informáticos se hacen pasar por algunas de las empresas más importantes del país con el objetivo de engañar a su víctima.

Durante estos últimos meses hemos sido testigos de numerosas estafas en las que los ciberdelincuentes se hacían pasar por empresas tan relevantes como Movistar, Vodafone, Netflix e incluso Mercadona. Ahora, los piratas informáticos se hacen pasar por Bankia para hacerse con nuestros datos tanto personales como bancarios mediante un simple enlace.

La última estafa que compromete a Bankia

Tal y como ha dado a conocer la entidad bancaria a través de su cuenta de Twitter, algunos clientes de Bankia han comenzado a recibir un SMS en sus teléfonos móviles mediante el que les advierten de su cuenta ha sido bloqueada: "Su cuenta ha sido bloqueada temporalmente. Para activar su cuenta, puede acceder de forma segura desde el siguiente enlace".

¡Hola! El SMS no ha sido enviado por nuestra entidad, se trata de un intento de phishing, por lo que debes asegurarte de no proporcionar tus datos y claves personales. Además, compartimos esta imagen con los pasos a seguir si te ves afectada. ¡Saludos! pic.twitter.com/8ZLj3pyARl — Hola Bankia (@HolaBankia) February 7, 2020

Un enlace que nos reenvía a una página muy similar a la oficial de Bankia. Tras acceder a esta página web, los ciberdelincuentes nos pedirán que proporcionemos tanto nuestros datos personales como las contraseñas. No para volver a habilitar nuestra cuenta de Bankia, sino para hacerse con el control de la misma.

"No proporciones tus datos y claves personales"

Por esa misma razón, desde Bankia piden que no ofrezcamos nuestros datos a terceras personas a menos que estemos seguros: "¡Hola! El SMS no ha sido enviado por nuestra entidad, se trata de un intento de phishing, por lo que debes asegurarte de no proporcionar tus datos y claves personales". A pesar de que pueda parecer un SMS real, existen varios factores que nos demuestran, en cuestión de segundos, que nos enfrentamos a una estafa.

El primero de ellos vuelve a ser, una vez más, la ortografía. Si volvemos a leer el mensaje en cuestión, podremos descubrir que existen varios fallos ortográficos que deberían hacernos dudar sobre la autenticidad del mismo: "Para activar su cuenta, pueda acceder de forma segura desde". Las entidades bancarias rara vez cometen fallos ortográficos en este tipo de mensajes, por lo que, si has encontrado uno, desconfía.

Desconfía también de los enlaces sospechosos, como el que se muestra en este SMS y ponte en contacto con la entidad en cuestión para salir de dudas. Gracias a ello, evitarás ser víctima de un caso de phishing como el anteriormente citado.