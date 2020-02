La ONU obliga a España a escolarizar a una niña de Melilla

“Con el fin de prevenir daños irreparables a la menor el Comité Internacional de los derechos del Niño de Naciones Unidas solicita al Estado español que adopte medidas para el acceso inmediato de esta menor al sistema público de educación primaria de la localidad de Melilla”, es parte del dictamen del Comité Internacional de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, al que ha tenido acceso la SER, que obliga a España a poner fin a la situación de esta menor, una de las integrantes del colectivo de un centenar de niños, que desde hace más de dos años llevan reclamando a las autoridades de Melilla y del Ministerio de Educación su derecho a ser escolarizados.

"Acabo de recibir esta carta que dice que ya puedo estar escolarizada en un colegio español y es gracias a vosotros, ¡Que me voy al colegio!” gritaba entusiasmada la niña en compañía de su madre al leer el dictamen de la ONU que le acababa de entregar esta mañana José Palazón, de PRODEIN, que ha enarbolado esta causa pidiendo soluciones a todas las administraciones con el apoyo del Defensor del Pueblo. Se da la circunstancia añadida de que la madre de la niña fue en su momento una menor tutelada por la administración, que lleva toda su vida en Melilla, y que esta niña sobre la que se pronuncia la ONU nació en la ciudad autónoma.

“Hay un sesgo por ser musulmanas y mujeres, la discriminación en Melilla afecta a las mujeres y a sus hijos y este es el mayor ejemplo” explican los abogados que están siguiendo los casos y que aseguran que prácticamente todas las madres y las niñas han nacido en Melilla aunque puedan tener en algunos casos pasaporte marroquí. “Se trata de un centenar de casos, no más, que se pueden solucionar si la administración quisiera. Se dice que no están empadronados, pero no lo pueden hacer muchas veces porque están en infraviviendas y no se pueden empadronar” añade este letrado.

El argumento de la administración española para negarse hasta ahora a la escolarización de esta y del resto de niños es que estos pequeños forman parte de familias que “no viven en Melilla” sino que entran y salen a Marruecos, algo que estas familias niegan, y de hecho lo han demostrado con recibos de luz, agua o teléfono de las viviendas en las que habitan en algunos de los barrios más humildes de la Ciudad Autónoma.

“Nos hemos visto obligados, una vez más, a denunciar a España ante el Comité Internacional de Derechos del Niño, por esta flagrante vulneración de un derecho fundamental, y este Comité ha respondido con una resolución en la que se obliga a España a dar plaza inmediatamente en un colegio público de Melilla al primero de estos niños” es la primera reacción de la Asociación de Abogados Extranjeristas después de conocer hace unas horas que el primer caso que han llevado ante este comité de la ONU ha acabado instando a España a poner fin a esta situación que afecta a un centenar de niños que residen en la Ciudad Autónoma de Melilla.

El Defensor del Pueblo ha instado al Ministerio en reiteradas ocasiones a resolver la situación de estos menores

El Defensor del Pueblo ha emitido numerosas recomendaciones y ha instado a las autoridades a solucionar esta situación, en la misma línea que a los abogados extranjeristas, “durante varios años PRODEIN con José Palazón a la cabeza ha estado luchando por la escolarización de los menores en Melilla. Inicialmente los juzgados no nos estaban dando la razón a pesar de que todos los niños viven en Melilla, son melillenses, pero consideran que era necesario estar escolarizado en Marruecos o disponer de permiso de residencia en España , situación no nos parecía conforme con la Convención de Derechos del Niño y con el derecho fundamental a la educación. Aparte de los recursos judiciales acudimos al Comité de Derechos del Niño y el Comité ha adoptado esta medida cautelar ante el Estado español , que está vinculado y obligado a cumplir con esa resolución del Comité y exigimos de forma inmediata a este gobierno que escolarice a la menor y no solo a ella sino los otros menores que están en Melilla sin escolarizar residiendo de forma habitual en dicha ciudad autónoma. La Asociación de Abogados Extranjeristas va a continuar, no va a parar hasta que quede un solo niño sin escolarizar” ha asegurado a la SER José Luis Rodríguez Candela, el letrado de este colectivo, que llevó el caso de esta menor y otra decena más ante el comité de la ONU.

Este colectivo de abogados especializados, que recientemente había firmado in convenio con PRODEIN, la ONG en defensa de la infancia en Melilla, que encabeza Palazón y que han acompañado a estas familias desde el inicio de sus reclamaciones, ha emprendido el camino de la judicialización de los casos, instando a los juzgados a reparar esta situación, y además acudió a este organismo de la ONU de protección de la infancia para reclamar medidas cautelares porque “un grupo de cien niños y niñas marroquíes residentes en Melilla se ven impedidos de ir al colegio, a lo que tienen un derecho reconocido de rango constitucional, por acogerse el Ministerio a un subterfugio que les lleva a afirmar que niños que incluso han nacido en Melilla y nunca han salido de allí no viven en esa ciudad” denuncian.