Athletic Club - Granada, en directo

Alineaciones probables:

Athletic Club: Iago Herrerín; Capa, Yeray, Unai Núñez, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga; Muniain, Raúl García y Williams.

Granada: Rui Silva; Víctor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Vallejo, Carlos Neva; Gonalons, Yangel Herrera, Antonio Puertas, Machís; y Soldado.

Árbitro: Alejandro José Hernández Hernández (Comité Las Palmas)

Arbitro VAR: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valenciano)

Estadio: San Mamés.

Athletic - Granada: las estadísticas y la narración del partido (21:00 h.)

Dónde ver el partido

El encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Athletic y el Granada se puede ver en directo por televisión a través de Cuatro y DAZN. También podrás disfrutar de la retransmisión de Carrusel Deportivo en sus canales oficiales en Youtube, Facebook y Twitter.

La previa del Athletic - Granada

San Mamés, el estadio sede de la Euro 2020 y donde este miércoles se miden en el partido de ida de semifinales, alimenta los sueños coperos del Athletic Club y el Granada, que, en el caso del conjunto nazarí sería el primero en su historia y para el conjunto vasco supondrías el regreso a lo más alto en su torneo fetiche.

Para empezar, ambos equipos dirimirán las semifinales que jugaron en la temporada 1968-1969 camino del que fue un nuevo título rojiblanco en la final ante el Elche (1-0), uno de los rivales que esta edición, tras unas milagrosa tanda de penaltis para los de Gaizka Garitano, dejó en la cuneta el Athletic.

Pero el gran aldabonazo del conjunto vasco fue la victoria en cuartos de final sobre un Barcelona al que doblegó en la prórroga después de que Leo Messi, una excepción, marrase una ocasión clave. Ese triunfo disparó en Bilbao la ilusión de lograr un nuevo título que añadir al último de 1984 -el número 23 de su historia, el número 24 según los números del club bilbaíno- precisamente frente a un Barça que se tomó cumplida respuesta en las finales de 2009, 2012 y 2015.

Pero esos rivales ya no están por el camino y las opciones se disparan para un Athletic que, eso sí, llega muy desgastado al choque. Hasta el punto de encadena ocho encuentros sin ganar en LaLiga y solo ha vencido en el tiempo reglamentario a un rival que no sea de Tercera, el Barça en cuartos, desde que el 1 de diciembre se impusiese en Bilbao precisamente al Granada (2-0) en una cita marcada por un penalti de Domingos Duarte que supuso el 1-0.

El técnico vizcaíno está a expensas de recuperar a dos de sus piezas más importantes, Yuri Berchiche y Raúl García, ambos baja en domingo en el Reale Arena ante la Real Sociedad por sendas sobrecargas musculares, para ver si puede sacar su equipo de gala. Sí estarán Iñigo Martínez, también baja en San Sebastián pero por sanción, Dani García e Iker Muniain, que se perderán el choque del domingo frente a Osasuna asimismo por sanción.

A los cinco se les espera en un once titular en la que las dudas recaen en la portería, Unai Simón o Iago Herrerín, este último en principio el meta de la Copa; en si Garitano saldrá con tres centrales o con línea de cuatro, en función de lo cual jugarían Unai Núñez o el ariete Asier Villalibre; y en quien será el acompañante de Dani García en el doble pivote, que se perfila Mikel Vesga. Parece seguros de inicio Ander Capa y Yeray Álvarez en la parte derecha de la defensa e Iñaki Williams en ataque.

El Granada, por su parte, sueña con obtener un buen resultado que le permita llegar con opciones, cuantas más mejor, al choque de vuelta de esta semifinal de Copa de dentro de tres semanas, el jueves 5 de marzo (21.00 horas), en el Nuevo Los Cármenes. Su técnico, Diego Martínez, apostará por un once titular formado en su mayoría por jugadores que no fueron titulares en el partido del sábado de LaLiga Santander ante el Atlético de Madrid (1-0).

El portugués Rui Silva, que hasta ahora no había jugado en la Copa, recuperará la titularidad, igual que ocurrirá con jugadores clave en el once andaluz que no disputaron ni un solo minuto ante el Atlético, como el central Germán Sánchez, el medio francés Maxime Gonalons o el extremo venezolano Darwin Machís.

El extremo Álvaro Vadillo y el delantero Roberto Soldado arrastran sendas sobrecargas musculares, aunque lo previsible es que ambos puedan estar en disponibles para el choque.

El entrenador, que en principio jugará de inicio con un solo delantero, para lo que tendrá que elegir entre el citado Soldado, héroe en los cuartos de final con el doblete que eliminó al Valencia (2-1), o el joven Carlos Fernández. Además, Diego Martínez podría cambiar en San Mamés su sistema habitual de inicio de los partidos para formar con una defensa de tres centrales y dos carrileros, fórmula que le fue bien cuando recurrió a ella en los dos choques anteriores, de Copa ante el Valencia y de LaLiga frente al Atlético.

El preparador no podrá contar en Bilbao con los cinco jugadores de su primera plantilla que siguen lesionados: los defensas Quini, Álex Martínez y el colombiano Neyder Lozano, el medio Ángel Montoro y el media punta Fede Vico. Además, el lateral francés Dimitri Foulquier será duda hasta última hora al encontrarse, con permiso del club, fuera de la ciudad por motivos personales.