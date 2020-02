El presidente del COE devela quién debe ser el abanderado español en Tokio

Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), se refirió al dilema de quién será el abanderado en Tokio 2020 y afirmó que ' + Char(39) + 'con la norma en la mano' + Char(39) + ' el que tiene más opciones es Saúl Craviotto.

"Hay una norma y eso lo decide la Junta de Federaciones Olímpicas. Ahí están todos los presidentes de las federaciones olímpicas y son los que van a decidir. Según esa norma, Saúl tiene dos oros, una plata y un bronce; Mireia tiene un oro, dos platas y un bronce; y Lydia tiene oro, plata y bronce. Se decidirá allí, pero con la norma en la mano el que más posibilidades tiene es Saúl Craviotto", dijo.

Preguntado acerca de si entiende la postura de aquellos que defienden que lo sea una mujer, indicó: "Entiendo todo y he tenido más peticiones, no solo esa, de gente que tiene distintas opiniones. Se respetan todas porque todas son entendibles pero repito, como no es una decisión del presidente sino que lo es de la Junta de Federaciones Olímpicas, ellos son los que van a decidir", dijo a EFE.

Blanco acudió a la firma de un acuerdo de colaboración entre Iberia y el organismo que dirige y allí valoró cómo afronta el equipo la cita de Japón: "Creo que con mucho optimismo y con mucho realismo. Los resultados están saliendo cada fin de semana en todas las competiciones y en todas las disciplinas".

"Con eso hay que ser optimista y también realista. Vamos a unos Juegos a competir con los mejores deportistas del mundo y esperamos y estamos seguros de que los éxitos para el deporte español seguirán siendo su seña de identidad", agregó.

En cuanto al bagaje con el que se daría por satisfecho, comentó: "Con los que se consigan. Han sido cuatro años maravillosos, en los que cada fin de semana los deportistas españoles están en lo alto del podio. Es verdad que los Juegos son la competición más importante pero no significa nada respecto al volumen de los cuatro años. Pase lo que pase en Tokio, tenemos que estar muy satisfechos".

Por otro lado defendió el modelo existente y que tantos logros le está dando al país al tiempo que ofreció algunos de los motivos para ello: "Cada vez que vamos a una reunión nos preguntan qué hacemos en España para tener tantos éxitos".

"Hay que explicarles que tenemos unos grandísimos deportistas, unos grandísimos entrenadores, la mejor estructura de clubes del mundo y unas grandes federaciones que están haciendo un trabajo extraordinario. Cuando juntas todo eso, salen los resultados. Eso lo están entendiendo y por eso admiran tanto a España", finalizó.