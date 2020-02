Ronaldo: "Me hubiera gustado quedarme en el Barcelona"

Ronaldo Nazario, para muchos el mejor delantero de todos los tiempos, se ha abierto en canal y repasado su carrera en DAZN. Entre otras muchas cosas lo más destacado es su salida del Barcelona, su llegada al Real Madrid y su actual papel en el Real Valladolid y su día a día en los despachos.

Respecto a su salida del Barcelona, el delantero brasileño ha sorprendido con sus declaraciones ya que su intención era seguir en el conjunto culé: "Firmé el contrato de renovación al final de la temporada y me fui de vacaciones a Brasil. A los cinco días me llamaron para comunicarme que no podría seguir con la renovación. No estuvo en mis manos, yo quería seguir. El club no me valoraba como tenía que ser, no estaba en mis manos. Me hubiera gustado quedarme".

Tras una temporada de ensueño con 47 goles en 49 partidos, Ronaldo inexplicablemente tuvo que cambiar de equipo, y se fue al Inter por 28 millones. El resto de la historia todos se la saben, y el Fenómeno acabó vistiéndose de blanco: "Quería jugar en el Madrid. Esa era mi ilusión y peleé hasta el último momento para venir" afirmando que su gran cómplice para llegar a la capital de España fue Roberto Carlos.

El Real Valladolid, su nuevo proyecto, en lo que todo parece salir a pedir de boca llena a Ronaldo actualmente: "El equipo ascendió a Primera División y salió todo perfecto. Quiero estar muy cerca del club y tengo confianza en todo lo que he traído", afirmó O Fenómeno