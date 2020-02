Miguel Ángel Ortega, entrenador del Perfumerías Avenida se ha hecho viral después del recital de tiempo muerto que dio durante un partido en el que intenta con toda la intención del mundo expresarse con la mayor claridad posible para que jugadores nacionales e internacionales entiendan cuál es la estrategia.

Tras pedir el tiempo muerto, comienza este tiempo muerto de oro en el que se va calentando poco a poco, comienza con un tímido "Y ahí, stop here, no hacemos el bloqueo" para acabar con algunas de las frases épicas que se han viralizado ya entre los usuarios: "no hacemos crazy decision".

Sin embargo la gran frase que ha provocado las risas de todos ha sido la siguiente: "me vengo aquí y stop here, my 'feis' player es aquí abajo, ¿me estáis siguiendo?". Esa última pregunta deja a los narradores casi sin habla, por no contar a las jugadoras del Perfumerías Avenida que pocas habrán entendido explícitamente el mensaje de Ortega.