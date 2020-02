El truco definitivo para arreglar una cremallera en cuestión de segundos

Seguro que en alguna ocasión te habrás quedado con el cursor de la cremallera en la mano. Si eres de esas personas que tiende a tirar demasiado fuerte de la misma para cerrar una mochila o tu propia chaqueta, es bastante probable que el cursor de los mismos haya acabado por los suelos en alguna ocasión. ¿Qué has hecho a continuación? Mientras que algunas personas optan tirar la chaqueta en cuestión o incluso esperar a que se arregle de forma maravillosa, otras prefieren llevarla a una tienda de arreglos.

Si no quieres hacer ni una cosa, ni la otra, existe un truco casero que te ayudará a resolver el problema en cuestión de segundos. Así lo ha dado a conocer el perfil de Twitter @engineeringvids a través de un vídeo, mediante el que muestra cómo arreglar una cremallera con un solo tenedor. A pesar de que el resultado no es tan sorprendente como el que puedes lograr en una tienda especializada, sí que te puede ayudar a salir del paso en caso de no tener una de estas tiendas a mano.

¿Y si nos quedamos sin tope inferior?

Según el consejo de esta cuenta de Twitter, tenemos que meter el cursor de la cremallera entre los dientes de un tenedor. Una vez hecho esto, tan solo tendremos que coger los pistones de la cremallera e introducirlos a través del cursor en cuestión. De esta manera, podremos emparejar los dos lados del cierre y podrás volver a cerrar tanto la chaqueta como la mochila.

En caso de que también te hayas quedado sin el tope inferior, como muestra el vídeo en cuestión, tienes dos opciones. Comprar uno de estos topes que se venden comercialmente o buscar alternativas como un pedazo de tela. Si has decidido comprar un nuevo tope, colócalo y apriétalo con unas pinzas o unas tenazas. Si por el contrario prefieres recurrir a un pedacito de tela, dale unas puntadas con hilo grueso para que el cursor no se vuelva a caer.

Cómo arreglar una cremallera en cuestión de segundos

En caso de que el cursor se haya salido de la cremallera aun teniendo el tope inferior perfectamente colocado, haz un pequeño piquete entre los dos dientes inferiores del lado del que se salió el cursor. Es decir, trata de mover con una aguja los dientes existentes de forma que cubran el hueco del diente roto y que encajen de nuevo unos con otros. De esta manera, el cursor no podrá superar el obstáculo y se quedará perfectamente colocado para subirlo y bajarlo cuantas veces queramos.

En caso de que el cursor esté desgastado, aprieta la cabeza del mismo con unos alicates. Tras alinear bien las dos tiras de dientes, aprieta el cursor con unas pinzas y volverá a ser tan efectivo como antes. Si el problema persiste, compra un nuevo cursor o acude a una tienda especializada, donde te ayudarán con cualquier problema que te surja.