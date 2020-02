La Audiencia entrega a once familias del Yak-42 los restos encontrados en Turquía

La Audiencia Nacional ha entregado a once familias del Yak-42 los restos biológicos de sus familiares que se encontraron en Turquía y que llegaron a España el pasado mes de diciembre custodiados por un agregado militar del Ministerio de Defensa. La magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, se ha puesto en contacto con las asociaciones de víctimas del Yak-42 para que los familiares que lo deseen puedan recoger los restos de las víctimas y hacerse cargo de ellos.

Existen muestras biológicos de 23 víctimas pero de momento solo once familias se han acercado a la Audiencia Nacional para hacerse cargo de los restos. Se conservan otras 12 muestras de familiares que todavía no han decidido si quieren hacerse cargo de forma individual de los restos de sus seres queridos. Todavía no se ha estipulado el periodo que van a permanecer en la Audiencia, pero después de este tiempo los restos serán en principio destruidos a no ser que las familias quieran utilizarlos de forma colectiva.

El acto de entrega se está haciendo de forma individual, muy discretamente y a cargo de la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón. En todas las ceremonias de entrega está presente esta magistrada de la Audiencia Nacional que según la defensa de algunas de las víctimas está actuando con mucha sensibilidad y afecto hacía los familiares de las víctimas, un trato que todos están agradeciendo después del maltrato al que se vieron sometidos durante el gobierno del ex presidente José María Aznar y de Federico Trillo que era entonces ministro de Defensa.

En total se recogieron 23 muestras biológicas que llegaron ya identificadas desde Turquía a Madrid el pasado día 20 de diciembre. Eso ha facilitado las tareas de los forenses de la Audiencia Nacional a la hora de poder cotejar estas muestras con las familias. De hecho los expertos del Instituto Toxicológico de Madrid han comprobado que las labores de identificación realizadas en Turquía habían sido correctas y practicamente no han sido necesarias muchas más pruebas.

Los 23 tarros con muestras biológicas permanecían almacenados en el Instituto Anatómico Forense de Estambul desde el siniestro aéreo. Fueron utilizados para labores de identificación ya en el año 2003 cuando fallecieron los 62 militares junto con los doce ucranianos de la tripulación y otro ciudadano bielorruso.

Desde el principio la voluntad de la magistrada de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha sido que estas actuaciones judiciales realizadas con los restos de los fallecidos se realicen con mucha discreción y sin remover el dolor de las víctimas.

El fémur encontrado no pertenece a ninguna víctima

El fémur encontrado en el cementerio de Macka no pertenece a ninguna victima. Se ha prestado mucha atención a las pruebas del fémur que también fue exhumado en el escenario de la tragedia ante la duda de que perteneciese a los militares españoles. Los forenses han determinado que este hueso no pertenece a ningún humano. Todo apunta a que son restos de algún animal.