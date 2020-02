El Tribunal Constitucional se tendrá que adaptar a la decisión del TEDH sobre las devoluciones en caliente

Difícil papeleta para el Tribunal Constitucional, que ha aplazado la deliberación de una sentencia sobre la ley mordaza a la espera de lo que dijera Estrasburgo. En este proyecto de sentencia, el Tribunal Español, se inclina por considerar contraria a derecho la practica de las devoluciones en caliente.

Sin embargo, la resolución de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no solamente declarara que los migrantes se situaron ellos mismos "deliberadamente" en una "situación de ilegalidad" al cruzar la frontera por un lugar "no autorizado", sino que además sostiene que sus derechos no fueron vulnerados cuando les expulsaron.

La decisión de Europa, según reconocen fuentes del Constitucional, hace "difícil" que ahora el Tribunal de Garantías tumbe ese artículo de las devoluciones en caliente que incluía la ley de Seguridad Ciudadana.

De hecho, los magistrados españoles deberán leer con detenimiento el fallo de Estrasburgo para adaptarlo a los nuevos presupuestos porque les condiciona de forma irreversible.

Estrasburgo ha dado un giro de 180 grados a su postura sobre las devoluciones en caliente. Un movimiento que tendrá previsiblemente importantes consecuencias para la legislación española y europea en materia migratoria, ya que al recurso de España, se acabaron uniendo los Gobiernos de Francia, Italia y Bélgica.