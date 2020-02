El mundo olímpico tiene "inquietud" por la crisis del coronavirus pero la "tranquilidad" de que no se van a asumir riesgos innecesarios. Lo ha afirmado este viernes el presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, que ha señalado que en caso del "mínimo riesgo" se tomarán las "medidas oportunas".

"Creo que en este momento hay que estar tranquilos, inquietos por la noticias que llegan, pero todos tenemos la seguridad cien por cien de que si hay el mínimo riesgo se tomarán las medidas oportunas", ha señalado en un acto celebrado en Valladolid.

Blanco ha insistido en que el COE está siguiendo "todos los informes" de las organizaciones de salud y ha advertido que, como ocurrió con el Zika en Río 2016, "se tomarán medidas". De hecho, ha recordado que ya se han anulado algunos torneos preolímpicos que se iban a celebrar en China.

"Ningún responsable del COI ni de ninguna organización puede asumir un riesgo tan grande. Los Juegos llevan a más de dos millones de personas de todos los países del mundo. Sería extender un virus a todo el mundo y eso es imposible. Tenemos que estar tranquilos. Los deportistas están tranquilos. Hasta ahora nadie me ha transmitido ninguna inquietud", ha añadido.

Blanco también ha señalado que no le preocupa una oleada de países que decidan no participar en los Juegos Olímpicos de Tokio: "No creo que eso ocurra en este momento. Estamos en febrero y los Juegos son en julio. Si en julio esto no está controlado sería un problema más grande que lo que afecta a unos Juegos".