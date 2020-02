Pau Gasol a corazón abierto. El pívot español se ha sincerado en una entrevista en Los Angeles Times en la que ha confesado lo durísimos que fueron para él los días posteriores al fallecimiento de Kobe Bryant, su excompañero en los Lakers y al que siempre ha definido como un "hermano mayor".

Durísimo relato de Pau Gasol sobre cómo se enteró de la muerte de su amigo Kobe Bryantpic.twitter.com/M240UiO3Gq — PlayBasketSER (@PlayBasketSER) February 14, 2020

En una larga entrevista, el dos veces ganador del título de la NBA -junto a Kobe Bryant en el equipo de Los Ángeles- explica cómo se enteró del accidente en el que perdió la vida su amigo y su hija Gianna. "Estaba conduciendo hacia casa en Barcelona. Volvíamos de ver un partido. Estábamos a unos 3 kilómetros y mi mujer empezó a recibir mensajes de un amigo diciendo que Kobe Bryant había fallecido en un accidente de helicóptero", relata.

Pau reconoce que vivió ese momento con absoluto estupor: "No entendía lo que me estaba diciendo [mi mujer]. Creo que estaba viendo alguna foto en el móvil. Poco a poco me fui poniendo pálido. Me empezó a contar y yo seguí conduciendo en silencio por un par de minutos. Le escuchaba y sus palabras se clavaban en mi mente".

El exjugador de los Lakers asegura que se puso a llorar nada más llegar a casa. Y que ese dolor le acompañó durante mucho tiempo. "No pude hablar con nadie durante días. Necesitaba fuerzas para hablar con alguien", asegura en su conversación con el medio de Los Ángeles.