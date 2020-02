La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena cree que se equivocó al fundar Más Madrid. Así lo ha reconocido esta semana en el programa Solos En La Noche (Radio Inter), después de que Antonio Miguel Carmona le preguntara directamente por la causa de su fundación: "Creo que ahí me equivoqué, la verdad. A mí me parecía que era imprescindible que hubiera una plataforma. Que no podíamos tener una candidatura que fuera como un álbum de cromos de muchos partidos políticos. sobre todo porque yo había vivido tener una candidatura en la que el alcalde no había podido escoger a las personas que le acompañaban en el gobierno".

Carmena ha argumentado que "es muy diferente lo que pasa en las elecciones a la nación" porque el presidente del Gobienro sí puede elegir libremente a sus ministros, minetras que "el alcalde solo puede elegir a concejales que le hayan acompañado". La excaldesa ha asegurado que, en base a esas circunstancias, le "sorprendió muchísimo que les pareciera mal", pero ha reconocido que "la plataforma, que fue pensada para la unión, recibió un castigo incomprensible".

Preguntada el conductor del programa sobre si Íñigo Errejón es un político infravalorado, Carmena ha respondido que es "un político estupendo" y que, al ser muy joven, "tendrá ocasión de demostrarlo" porque "hay momentos en los que las cosas no salen como tú crees".

Manuela Carmena tiene también su propia sección en el programa Hora 25 de la Cadena SER: el curso de ética política. Este jueves, por ejemplo, ha reflexionado junto a Pepa Bueno sobre la mentira en la historia.