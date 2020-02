El pasado 31 de enero, una veintena de españoles y españolas que permanecían atrapados en Wuhan (China) aterrizaban en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) para evitar un posible contagio por coronavirus. Una enfermedad, que se cobraba sus primeras víctimas mortales el pasado mes de diciembre, que a día de hoy ha infectado a 65.000 personas y acabado con la vida de unas 1.400.

Dado que todos ellos provenían del epicentro del brote, el Ministerio de Sanidad decidía poner a cada uno de ellos en cuarentena para evitar una posible propagación del virus. Por esa misma razón, y desde que llegaron a la capital madrileña, la veintena de españoles ha permanecido recluida en el hospital militar Gómez Ulla, donde se les ha reservado una planta completa.

El mayor momento de tensión



Dos semanas más tarde, y tras verificar que ninguno de ellos ha presentado síntomas del virus, los protagonistas de la historia han recibido el alta hospitalaria. Con el objetivo de conocer más sobre la experiencia de los afectados y afectadas en el hospital, Ana Rosa Quintana ha decidido hablar con Manuel Vela, uno de los españoles que han pasado las últimas dos semanas recluidos en el Gómez Ulla.

Tras hablar sobre su experiencia en el hospital, la presentadora de El programa de Ana Rosa le preguntó por el momento de mayor tensión durante estas últimas dos semanas. Tras explicar que todas las personas que cumplían cuarentena estaban completamente tranquilos, el sevillano explicó que la tensión más grande que ha vivido durante su estancia en el hospital se produjo el pasado domingo por la tarde.

"No entiendo la expulsión de Fekir"

Pero no por miedo a un posible positivo por coronavirus, sino por su Betis. En declaraciones a Ana Rosa Quintana, Vela le explicó que se puso muy nervioso por la expulsión al jugador del Betis Nabil Fekir durante el partido que enfrentó al equipo sevillano contra el FC Barcelona: "Todavía no la entiendo". Una broma que dejaba sin palabras a Ana Rosa Quintana, quien no sabía sobre qué estaba hablando.

Unas declaraciones que han conquistado Internet, donde ya son muchas las personas que piden que el sevillano haga el "saque de honor" en el próximo partido en el Benito Villamarín. Tras caer en la cuenta de que se refería al jugador del Betis, Ana Rosa Quintana comenzó a reírse mientras comentaba frente a la audiencia lo "cachondo" que era el entrevistado: "Me has dejado preocupada porque no sabía qué había pasado, pensaba que alguno habría tosido o algo".

Por último, y para cerrar la entrevista, la presentadora de Mediaset le recordó a Vela que toda Sevilla estaría esperándole con los brazos abiertos: "Habéis sido estupendos". Todo ello frente a un sevillano que, a pesar de que ha pasado las dos últimas semanas recluido en un hospital, no ha perdido su sentido del humor.