La Fiscalía pide inadmitir la querella del PP a Torra por usurpación de funciones

La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido la inadmisión de la querella que el PP presentó en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por presunto delito de usurpación de funciones, por mantenerse al frente del Govern pese a perder su condición de diputado del Parlament. En un escrito, el teniente fiscal Pedro Ariche ha considerado que los hechos relatados en la querella no son constitutivos de infracción penal.

El PP denunció a Torra por "empecinarse en mantener el cargo en abierta y franca rebeldía frente a la Constitución y el Estatuto", después de que la Junta Electoral Central (JEC) retirara al dirigente catalán su credencial de diputado en el Parlament -decisión que la Mesa de la Cámara catalana aplicó el 27 de enero-.

El fiscal ha indicado en su informe que la conducta denunciada por el PP "es, en la actualidad, atípica" porque el Código Penal no castiga a quien, debiendo cesar, continuase en el ejercicio de la función pública.

Ha añadido que el actual delito de usurpación de funciones públicas "se reserva para quienes siendo ajenos a la función pública se la atribuyen falsamente para obtener ventaja o cometer otros delitos con mayor facilidad".

También ha recordado que la JEC no se pronunció expresamente sobre la condición de Torra de presidente de la Generalitat, y ha apuntado a que "no es en sede de un tribunal penal donde deba dilucidarse si en la situación actual quien ejerce las funciones de MHP President de la Generalitat de Cataluña se halla o no legitimado para el adecuado ejercicio de aquellas".

Ciudadanos cree que acierta

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, considera que la Fiscalía "acierta" al pronunciarse en contra de la admisión de la querella presentada por el PP contra el presidente de la Generalitat catalana. Bal, abogado del Estado en excedencia, ha explicado que su partido coincide en el fondo del asunto con el PP. Es decir, comparte que "Torra no es presidente de la Generalitat", pero en este caso "lamenta mucho" tener que decir que "la Fiscalía acierta".

Y es que aunque se puede afirmar que Torra no es presidente, también es verdad que existe una "duda jurídica" porque, si bien el Estatuto establece que sólo se puede ser presidente si se tiene escaño, también dice que, entre otras causas, sólo podrá ser cesado si existe una "sentencia firme". "Cuando hay una duda jurídica hay que acudir a otro ámbito distinto que no es el penal", ha enfatizado Bal.

El portavoz adjunto de Ciudadanos no es partidario de poner querellas "por respeto a los órganos judiciales" para que no se vean "infectados por la pugna política". "No se puede hacer política con querellas, la política se hace en el hemiciclo", ha aseverado, recalcando que su partido, a diferencia del PP y Vox, no va a caer en esa práctica.

"Hay que ser prudentes a la hora de usar querellas y de denunciar e ir a la jurisdicción penal sólo cuando uno lo tiene muy claro", ha planteado, subrayando que eso fue lo que hizo Ciudadanos cuando Torra decidió desobedecer el mandato de la JEC de quitar los lazos amarillos de la sede de la Generalitat por el que fue condenado.