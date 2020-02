Rubén Sánchez de 'La isla de las tentaciones': "Christopher sería Bale y Fani Neymar"

Sin duda se convirtió en uno de los protagonistas del programa gracias a su romance con Estefanía. El mediático concursante ha pasado por Carrusel Deportivo para hablar de su pasado como futbolista, su paso por el programa y el deporte que a día de hoy le sigue apasionando: el fútbol.

Ha revelado su equipo favortio: "soy muy del Atlético, me cabreo como le marquen a mi equipo". Y también ha reconocido que "echa mucho de menos el fútbol" y que le hubiera gustado tener en el pasado a "alguien que me guiara".

Sobre su paso pro el programa deja claro que no se arrepiente de nada de lo que hizo, aunque sí hubo algunos momentos en los que lo pasó realmente mal: "Me ha gustado mucho ver el programa, el peor momento ha sido cuando en la hoguera de Fani y Christopher me ponían a mí a caldo".

Además, tiene claro qué papel le asignaría a cada uno: "Christopher sería Bale, Fani Neymar". Aunque ha reconocido que "Fani es muy buena tia pero había que saber llevarla porque era muy cañera, una bomba de relojería".