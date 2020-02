Santi Mina fue protagonista en el Santiago Bernabéu al marcar el decisivo gol del empate en el minuto 85. Antes, Smolov había adelantado a los suyos en el 6' y Kroos y Ramos habían dado la vuelta al marcador a la salida del descanso.

El Celta se mantuvo firme tras conseguir el empate, aunque el Real Madrid pidió penalti en el comienzo del descuento. Fue tras una entrada de Olaza a Sergio Ramos dentro del área por la que cayó el camero. Para Iturralde González "hay contacto, pero no hay penalti. La clave es quien empieza el contacto, en este caso Ramos". Además, añadió que "no es jugada de VAR, porque es dudosa, pero no clara y manifiesta".

Ramos cae ante Olaza en el 90' / Captura de pantalla

Otra perspectiva de la entrada de Olaza a Ramos / Captura

Otra de las acciones más polémicas del partido aconteció en el minuto 73, cuando Bale entró muy fuerte por detrás a Rafinha. El árbitro señaló falta y tarjeta amarilla, pero Iturralde González aseguró en Carrusel Deportivo que es "tarjeta roja".