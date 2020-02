Muere la presentadora británica Caroline Flack

La presentadora británica Caroline Flack fue hallada muerta el pasado sábado en su apartamento de Londres, según ha confirmado su familia a través de un comunicado.

Flack, de 40 años, era reconocida por su trabajo en televisión. Había presentado muchos de los realities más famosos de Reino Unido como The X Factor, I'm a Celebrity o Get Me Out Of Here Now.

A la espera de un juicio

Recientemente, había sumado a su carrera la conducción del popular reality 'Love Island' para la cadena ITV, programa que tuvo que abandonar tras ser acusada en diciembre de agredir a su novio Lewis Burton. Black fue arrestada por asalto y acusada de atacar a Burton, de 27 años, con una lámpara en su casa en Islington, al norte de la capital.

Flack fue puesta en libertad bajo fianza, con la prohibición de acercarse a Burton hasta el juicio, que estaba previsto comenzar el próximo 4 de marzo. Sin embargo, Burton, extenista profesional, nunca aprobó la acusación, y la semana pasada publicó una foto de ambos junto con el título "Feliz día de San Valentín".

Un día antes, el pasado jueves, la presentadora había compartido en redes varias imágenes con su perro en la que ha sido su última publicación. “Podemos confirmar que nuestra Caroline falleció hoy, 15 de febrero. Les pedimos a la prensa que respeten la privacidad de la familia en este momento difícil y les pedimos que no intenten contactarnos y / o fotografiarnos ”, apunta el comunicado.

El abogado de la familia ha considerado el suicidio, aunque por el momento no ha sido confirmado oficialmente.