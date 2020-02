Maroto: "Para Sánchez, la España vacía es solo eso que se ve desde la ventanilla del Falcon"

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha afirmado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le importa un comino" Castilla y León, una comunidad a la que "castiga" ya que sus intereses se concentran en Cataluña, donde sí puede obtener un "voto de los independentistas". Y es que, a su juicio, "para Sánchez, la España vacía es solo eso que se ve desde la ventanilla del Falcon" mientras que "para el Partido Popular es mucho más real".

"Solo le importa Torra y los votos para estar en la Moncloa. Históricamente el Partido Socialista ha castigado a Castilla y León, no ha comprendido sus intereses y a día de hoy la sigue despreciando por la vía de los hechos", ha indicado señalado Maroto, en un declaraciones a El Mundo-Diario de Castilla y León recogidas por Europa Press.

El portavoz del PP en el Senado, quien ha asegurado que vivir en Sotosalbos (Segovia) le ha permitido "conocer todavía con más profundidad la realidad la realidad de los municipios pequeños", considera que hay que afrontar el problema de la despoblación desde diferentes variables. En este sentido, ha explicado que el PP apuesta por "digitalización de los núcleos rurales, servicios públicos y recursos económicos". "Nuestra implicación con la digitalización no es para que los niños puedan ver series de Netflix, aunque también es importante, sino para que muchas personas puedan desarrollar su actividad profesional desde esos núcleos rurales", ha aseverado.

En lo que respecta a la tercera de las vías, la de los recursos económicos, Maroto considera un "escándalo" que Sánchez "deba más de 140 millones de euros a todos los castellanos y leoneses del IVA que han pagado y que encima se atreva a hablar de garantía de los servicios públicos". "Ese dinero, que está en manos de Sánchez para tapar despilfarros de Madrid, debería estar en las arcas del gobierno autonómico para gestionar más y mejores servicios en Castilla y León", ha denunciado.

Pero "más allá de la gestión", Maroto ha subrayado "la convicción de que la España plural incluye a la España rural", algo que "va en los genes del PP". De este modo, ha destacado el compromiso de los 'populares' con las inversiones en sanidad y educación en el medio rural frente a las "falsedades" que "intenta trasladar el PSOE" para convencer a los vecinos de que no quieren dar una cobertura "de calidad" pero ha afirmado que "con Mañueco en Castilla y León, la cobertura sanitaria en los núcleos rurales no es una opción, es una obligación". En este sentido, a juicio de Maroto, la diferencia entre PP y PSOE está en que el primero reconoce que hay espacios de mejora, mientras que el segundo le "quita" los recursos económicos para financiar esas carencias. "Por eso no le tolero a ningún socialista, especialmente a Tudanca, que abra la boca para decir que falta sanidad en Castilla y León", ha zanjado.

León y Treviño

Acerca de la demanda de la autonomía de la Región Leonesa, el portavoz 'popular' en el Senado ve "innegable" la seña de identidad cultural e histórica de los leoneses pero apela a la legalidad: "Hay que respetarla pero, y esa es la opinión del PP en Castilla y León, siempre hay que respetar las normas del juego".

Del mismo modo, ha aprovechado para recordar que "Treviño es Burgos y es Castilla y León, no por sentimientos, sino por acuerdo dentro de la Constitución", respecto a la polémica que suscitó en su día cuando el PNV en el Parlamento Vasco decidió hacer una declaración unilateral para que Treviño perteneciera al País Vasco. "Todos los temas territoriales, y solo hay que asomarse a Cataluña para comprenderlo, pueden generar conflictos de convivencia si no se hacen dentro del marco legal", ha advertido.

Sin embargo, a pesar de esta exigencia territorial que Maroto no comparte "ni tampoco la mayoría en las Cortes", considera que Castilla y León es "un modelo que se debería exportar, entre otros lugares, a la cabeza de Sánchez, que no conoce todo esto". El gobierno autonómico, una coalición entre PP y Cs, le ha servido a Maroto como ejemplo para extrapolar al ámbito nacional la premisa que el PP quiere trasladar a los votantes de centro-derecha: "Si votamos divididos sale mal la jugada y se pierden muchísimos votos que se quedan sin escaño".

Preguntado por si rechaza a Bildu en el Gobierno, Maroto ha reconocido que le produce una "herida emocional este asunto" ya que ha recordado que tuvo que llevar escolta para defenderse de los batasunos cuando era alcalde de Vitoria. "Sobre mí se han dicho muchas falsedades pero la que más me ha dolido es que había pactado los presupuestos con Bildu", ha lamentado. Por último, ha aseverado que "lo más digno" que ha hecho en su vida es defender la libertad, la memoria y la dignidad de las víctimas del terrorismo y que, por eso, cree que "no hay que olvidarlo nunca".