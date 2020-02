Las preguntas canallas: ¿Crees que como ha dicho Luis Suárez, el Barça jugando así no ganará nada este año?

¿Bale merece vestir la camiseta del Real Madrid?

Antonio Romero: "Tiene contrato en vigor, lo que no merece es ser titular ni tener minutos en el campo. ¿Si sigo pensando si el Real Madrid es el segundo equipo que mejor juega en Europa? Sin ninguna duda, después del Liverpool".

¿El madridismo debe temer la llegada del City en 10 días?

Antón Meana: "Sí. Es un equipo muy bueno, que juega bien, y los equipos que juegan bien suelen poner en problemas al Real Madrid. Si me llegan a preguntar si creo que el City tiene que temer al Real Madrid contestaría lo mismo. Es para estar nervioso y tenso porque viene aquí un equipazo dentro de diez días. ¿Porcentaje de la eliminatoria? 51-49 para el Madrid porque es el Madrid.

¿La sanción del City acerca a Guardiola al Barça?

Marcos López: "No. Para mí sigue en el City"

Después de las declaraciones de nuestro Luis Suárez en Carrusel Deportivo, ¿coincides con él en que el Barça no ganará nada este año?

Jordi Martí: "Yo creo que no se puede decir que el Barça no va a ganar nada este año. Si me tengo que mojar entre el sí y el no, pues digo que sí".

Tal y como ha contado Manu Carreño en El Larguero, Casillas se presentará a las elecciones de la RFEF ¿Crees que acabaría con la Supercopa de ser presidente?

Julio Pulido: "Pues creo que no fíjate, creo que no"

¿Firmas el empate del Atlético con el Liverpool el martes?

Talavera: "Sí, firmo el empate. Firmo tener la eliminatoria viva para la vuelta. A ver es entendible, recordemos que con el Real Madrid es el equipo que mejor juega en Europa" bromea.

¿Quién ganará la Champions?

Jesús Gallego : "Yo apostaría por el Liverpool. No creo que el Real Madrid, como dice Romero, sea el segundo equipo que mejor juegue en Europa. La Juve, por ejemplo.

¿Amenazará el Real Madrid con dejar la ACB tras ganar la Copa del Rey de basket?

Mario Torrejón: "Imagino que no. Aunque no digo que la otra vez cuando lo hizo, no tenía razón porque la tenía"

¿Qué es más probable que el Athletic saque la gabarra o que el VAR haga mejores a los árbitros?

Iturralde: "La gabarra, por supuesto."

¿Cuántas opciones hay de que ningún equipo español pase a los cuartos de final de la Champions League?

Pablo Pinto: "Hay un 30% de posibilidades de que no pase niguno