El Gobierno aprueba este martes la 'tasa Google' y la 'tasa Tobin'

El Gobierno mantiene el plan de activar la tasa Google a pesar de las amenazas de Trump de imponer aranceles a los productos españoles y en plenas protestas de los agricultores, entre otras cosas, para frenar medidas arancelearias que lastren aún más su actividad.

Hacienda ya tiene diseñados las herramientas que le van a permitir obtener más ingresos y fuentes de la Moncloa confirman a la Cadena Ser que el Consejo de Ministros dará luz verde ya este martes el anteproyecto de ley del impuesto sobre determinados servicios digitales, que es tasa Google, y también a la tasa Tobin, un nuevo tributo sobre las transcciones financieras.

Una vez que el Consejo de Ministros remita los textos a las Cortes, tienen que tramitarse y poner en marcha su aplicación así que hay fuentes del Gobierno que calculan la entrada en vigor en el segundo semestre. De todos modos, la previsión de Hacienda es que en el capítulo de ingresos de estas cuentas ya esté reflejada recaudación por estos nuevos impuestos.

Las cifras de la recaudación

Al Gobierno le urgen estas dos tasas porque pierde la capacidad para recaudar lo que prevé con ellas. El Gobierno esperaba recaudar 800 millones al año con la llamada tasa Google y otros 1.200 con las llamadas transacciones financieras. Unos cálculos que los expertos en fiscalidad decían muy optimistas.

En cualquier caso, la velocidad a la que estamos implica que cada mes en que la tasa Google no está vigente el Gobierno deja de ingresar 66 millones de euros. Cada mes en que las transacciones financieras no están vigentes se pierden 100 millones en ingresos. La ministra María Jesús Montero dejó claro que estas medidas no van a tener efectos retroactivos.

Retrasar la decisión hasta marzo, si el trámite es a toda velocidad, significa que 500 millones no se van a ingresar. Las prisas económicas son más recaudatorias que políticas.

La amenaza de Trump de subir aranceles

Hay una segunda derivada, que son las consecuencias de estas tasas. Sobre todo la que grava a las tecnológicas, porque si enfada a los Estados Unidos pueden acabar subiendo más aún los aranceles. España tiene previsto dar el paso antes de que la OCDE armonice su tasa Google y sobre todo, después de que Francia haya dado un paso atrás al posponer el cobro de la tasa Google hasta diciembre. Trump ha amenazado con subidas arancelarias al automóvil tras hacer lo propio con las agrícolas.

Ambas figuras fiscales tienen que aprobarse por ley, de forma independiente de los presupuestos que Pedro Sánchez quiere tener listos en verano. La opinión extendida en este momento en el PSOE y en el Ejecutivo es que las elecciones catalanas pueden ser en otoño así que creen que antes podrán lograr el apoyo de ERC para sacar adelante las cuentas.