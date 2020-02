El Gobierno destituye a Fernando Garea como presidente de la Agencia EFE

El Gobierno ha destituido a Fernando Garea como presidente de la Agencia EFE, cargo que ostentaba desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Año y medio después, se despide del puesto en primera persona: "Desde que llegué al cargo en julio de 2018 constaté que era necesaria una renovación de EFE. Porque el mercado de los medios de comunicación ha cambiado en todo el mundo, porque los clientes tienen dificultades económicas crecientes, porque el negocio de las agencias de noticias ha cambiado y está en crisis, porque la competencia es muy dura y, en general, porque la tecnología ha avanzado muy rápido".

En la carta que ha remitido a todos los trabajadores, lamenta que el "cambio radical" que había emprendido para poner la agencia a la altura de otras internacionales sea una "tarea tenía alcance a largo plazo y ha quedado obviamente interrumpida recién arrancada": "Sigo pensando que ese es el camino correcto", sentencia.

El periodista hace una defensa de la independencia y libertad de la agencia de noticias a lo largo de los años: "Hace unos días, en la gala de los 80 años dije que se trataba de “homenajear a los trabajadores y trabajadoras que han sacrificado sus vidas personales y familiares para contar lo que ha ocurrido en España y en el mundo en este tiempo y para hacer posible que podamos estar aquí bajo la gran marca de EFE. Son los que hacen real nuestro lema de “EFE siempre está” con su labor en 120 países del mundo, en cada delegación en España para asegurar la presencia de la agencia en todo el territorio y los que en la sede central permiten que la agencia funcione cada día 24 horas. Son los que tienen interiorizado el llamado estilo EFE que mezcla precisión, rigor, credibilidad, neutralidad y pluralidad. Los que tienen muy claro, ellos sí, que una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno. Repito y subrayo porque es oportuno: nos enseñan que “una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial”.En esta despedida, me reafirmo, en que, como dice el Estatuto de la Redacción: “EFE es propiedad de la sociedad en su conjunto”. En ese acto se materializó el cumplimiento de la exigencia de neutralidad y pluralidad que debe defender EFE con la nutrida presencia de representantes de todos los partidos políticos. Algo que me satisface especialmente como prueba de trabajo bien hecho, y que mereció tuits de felicitación de todos los partidos de la oposición", rememora.

Garea recuerda también que en 2018 pidió apoyo expreso de todos los partidos a su nombramiento y lo obtuvo: "Meses después logré que todos firmaran un documento comprometiéndose a promover la elección parlamentaria de los presidentes de EFE, porque considero que es imprescindible esa desgubernamentalización de la agencia. El PSOE no lo firmó, pero se remitió a un acuerdo de su dirección que no ha sido derogado nunca".

Las últimas palabras de su escrito también las dedica a la defensa de la independencia y neutralidad que hizo cuando compareció en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y dijo: “Si al acabar mi mandato alguien se siente molesto, me gustaría que fuera antes el poder quien está molesto con mi gestión que la oposición. Creo que esa es la esencia de un medio público”. Ahora cree oportuno recordar "ese compromiso que asumió".

Por último agradece a los empleados de la agencia su trabajo y asegura que ha sido un honor para él ser presidente de EFE, "aunque haya sido por tan poco tiempo".