Aunque el nombre de Rafael Nadal está en su mente a la hora de citar ídolos a seguir, a Carlos Alcaraz, que esta madrugada ganó en el Abierto de Río su primer partido ATP, le gusta compararse con el estilo de juego del suizo Roger Federer.

"Me gusta jugar de forma muy agresiva, con muchos tiros ganadores. Mi estilo es más o menos como el de Roger Federer, yendo a la red, con dejadas”, dijo Alcaraz en Río, en declaraciones a la página del ATP. "Si no piensas que puedes ganar, no hace falta que entres a la pista", ha señalado para describir el hambre que tiene.

"Estoy muy contento por haber ganado mi primer partido en un torneo ATP y encima ante un gran jugador como es Albert Ramos, que está en el top 50", ha comentado también para añadir que "siempre" tiene "pensamientos ganadores juegue con quien sea".

De momento, el joven murciano de 16 años, ya ha logrado algo que Federer no pudo hacer: ganar en su debut en el ATP Tour. "Tiene solo 16 años y está empezando a viajar por el mundo. Tiene el nivel, la velocidad, está mejorando físicamente todos los días, así que creo que puede ser uno de los mejores", dice Juan Carlos Ferrero, su entrenador. "No sé qué tan alto llegará, pero creo que puede estar allí en dos o tres años. Tengo mucha experiencia con lo que va a tratar, [así que] le estoy dando el mejor consejo que puedo".

"Escucho todo lo que dicen porque es muy valioso para mí", señala por su parte Alcaraz. "En cada torneo al que voy, trato de hacerlo lo mejor posible. Si eso sucede, subiré gradualmente", dice el hombre que ya había logrado su primer punto ATP con tan solo 14 años, y que ahora recordará Río de Janeiro toda su vida.