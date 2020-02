"El Atlético ha superado claramente al Liverpool, algo que pueden decir muy pocos esta temporada"

El Atlético de Madrid logró imponerse al Liverpool por 1-0 merced al tanto de Saúl Ñíguez en los primeros compases del partido. El equipo de Simeone fue superior al vigente campeón de Europa y viajará a Anfield con ventaja.

En 'Carrusel Deportivo' vivimos el partido de principio a fin y los comentaristas del programa líder en deportes en España fueron analizando el duelo del Metropolitano minuto a minuto.

Primera parte

Bruno Alemany: "Tiene mucho mérito el arranque del Atlético. No solo está siendo mejor, está superando claramente al Liverpool, algo que puede decir muy poca gente este año en Europa".

Pablo Pinto: "El Liverpool poco a poco está dominando el partido y el Atlético está prácticamente encerrado en su área. Para una posible contra solo tiene a Correa y Morata".

Talavera: "Yo creo que lo que ha pasado no es que el Atlético haya dado un paso atrás, yo creo que es el Liverpool el que está apretando".

Kiko Narváez: "Cuando el balón va hacia Alisson el Atlético debe presionar para que pegue un pelotazo, no deben recular".

Gustavo López: "Hay dos noticias muy buenas. El marcador y que el Atlético le está metiendo miedo a la contra. De momento el Liverpool no está creando peligro, Oblak no está agobiado".

Gustavo López: "Se le ve muy bien a Lemar, y además está solidario, ayudando bien a Lodi atrás".

Al descanso

Pablo Pinto: "No sé si estamos viendo la mejor versión de Lemar pero al menos de las mejores. Si le viéramos así más veces no estaría tan cuestionado".

Gustavo López: "En favor del Cholo, no están apareciendo los tres de arriba del Liverpool y eso es una gran ventaja para el Atlético de Madrid".

Talavera: "Gran primera parte del Atlético de Madrid. Enorme puesta en escena apretando arriba y llevando peligro cada vez que asoma al área de Alisson. Mucho trabajo de la gente de banda y atrás".

Segunda parte

Gustavo López: "El Atlético necesita hacer posesiones más largas para que se desespere el rival al no tener el balón".

Talavera: "No lo quiero decir por no gafarlo, pero el Atlético está muy bien ahora. El Liverpool está desactivado ahora mismo. No sufre el equipo de Simeone".

Pablo Pinto: "Al Atlético le viene fenomenal que entre Diego Costa y que muerda y presione arriba".

Gustavo López: "Muy buen partido del Atlético de Madrid. Tanto física como tácticamente. Perfecto el encuentro del Atlético".

Kiko Narváez: "Esta victoria es una inyección de moral. Es para sentirse orgulloso. Es un Atlético de Madrid de Simeone, más Cholo que nunca hoy. Tiene mucho mérito que Oblak apenas haya intervenido hoy".