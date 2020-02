Neymar explota: "Al final soy yo quien sufre"

Neymar ha sido nuevamente protagonista por algo sucedido fuera de los terrenos de juego. El PSG volvió a perder en un partido de octavos de final, aunque el resultado que se lleva a Francia no es negativo, sin embargo Neymar no lo consideró así y fue claro con los medios sobre por qué su rendimiento no fue el esperado.

"Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente, no fue elección mía, fue algo del club, de los médicos. Fueron ellos quienes tomaron esta decisión, no me gustó. Tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fui yo quien lo sufrió al final" acusó Neymar al club.

El astro brasileño deja así nuevamente al club con mala imagen, cargando contra los servicios médicos parisinos después de que no hubiese rendido como esperaba en la ida de los octavos de final de la Champions League .