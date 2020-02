Indultos polémicos en EEUU: un ladrón que votaba a Trump, un exgobernador corrupto y un policía mentiroso

Donald Trump ha indultado este martes al exgobernador de Illinois Rod Blagojevich, quien en 2011 fue condenado a 14 años de prisión por corrupción al intentar lucrarse con el escaño del Senado que Barack Obama dejó libre al asumir la Presidencia en 2009. Peor no ha sido el único indulto que ha generado polémica.

El presidente de EEUU también ha condedido el perdón a un hombre que asaltó un banco de Florida vistiendo una camiseta con el que fue su lema electoral —Make America Great Again—, al excomisionado de la Policía de Nueva York Bernard Kerik, al financiero Michael Milke, a Edward Bartolo (antiguo dueño del equipo de fútbol americano de los San Francisco 49's), y a otras seis personas más.

"Sirvió ocho años en prisión, un largo tiempo. Parece ser una persona muy agradable, no lo conozco", ha dicho Trump a la prensa sobre el exgobernador demócrata antes de subir al avión presidencial para un viaje de cuatro días en el que tiene previstos tres actos de campaña.

En 2011, un tribunal condenó a Blagojevich a pasar 14 años en una prisión federal en Colorado por varios cargos de corrupción, entre ellos intentar beneficiarse con la designación de la persona que reemplazaría a Obama en el Senado por el estado de Illinois cuando asumió la Presidencia.

Blagojevich dimitió en 2009 en medio de numerosas acusaciones de tratar de sacar provecho económico con la designación de la persona que reemplazaría a Obama, además de ser acusado de solicitar sobornos, de fraude postal y de otros cargos de corrupción. Con el perdón presidencial a Blagojevich, Trump le libra de cumplir el resto de la pena, aunque sin retirar el veredicto que lo declaró culpable.

Un ladrón poco codicioso

También ha recibido el indulto presidencial Sandy Hawkins, de 74 años, quien el pasado noviembre entró en una sucursal bancaria en Boca Ratón (Florida) vestido con una camiseta con el eslogan electoral de Trum, robó 1.100 dólares y recriminó al cajero por darle más dinero del que pedía. El indulto, en este caso, incluye la condición de que devuelva la cantidad sustraída y realice trabajos comunitario.

El robó fue muy peculiar. Hawkins le entregó al cajero de la oficina una nota en la que se trataba de un robo y de que tenía un arma, lo cual no era cierto. El empleado contó 2.000 dólares para entregárselos, pero Hawkins dijo que le estaba dando demasiado, según informó el diario digital My Palm Beach Post. Insistió en que solo quería 1.100 y, en cuanto los tuvo, salió del banco. La Policía no tuvo muchos problemas para localizarle y detenerle.

En diciembre de 2019, Hawkins le dijo al matutino local SunSentinel que necesitaba ayuda después de la repentina muerte de su esposa, y que por ese motivo asaltó el banco. El septuagenario, que trabajó como reparador de aire acondicionado y enviudó en 2013, le dijo a la Policía cuando fue detenido: "Voy a hacerlo todo fácil".

Un banquero evasor y un policía mentiroso

Por su parte, Bernard Kerik, quien fuera comisionado de la Policía de Nueva York, ha sido indultado después de haber sido condenado en 2009 por ocho cargos de evasión fiscal y falso testimonio, por los que ha cumplido 48 meses de cárcel.

Entre los perdonados hoy está también el miembro de banca de inversión Michael Milken, que pasó dos años en prisión tras ser declarado culpable de fraude en 1989, y el antiguo dueño de los San Francisco 49's Edward DeBartolo, quien en 1998 fue condenado por extorsión en relación a la licencia de juego para uno de sus negocios en el estado de Lusiana.