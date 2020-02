El kazajo Alexander Bublik, de 22 años, lo tiene muy claro: no le gusta el tenis profesional. Y lo conoce muy bien porque pese a su juventud es el número 55 de la clasificación de la ATP. Lo ha confesado en una entrevista concedida al diario L'Équipe.

"Odio el tenis con todo mi corazón. Odio los días que tengo que jugar. Si te soy sincero, no veo nada positivo en ser tenista", asegura al rotativo francés. Además, explica que el dinero es la única motivación que encuentra cada día que salta a una pista de tenis: "Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego lo dejaría de inmediato". De hecho, confiesa que considera que no ha ganado "lo suficiente" y esta es la razón por la que todavía no se ha retirado pese a que todavía tiene 22 años.

Desde su punto de vista, ser un tenista profesional "y jugar partidos todos los días" es muy difícil. Porque, recuerda, es posible que el deportista tenga que competir pese al dolor o pese a tener problemas personales. "Da igual que te separes de tu novia o te divorcies, tienes que jugar. Y si pierdes todo el mundo te pregunta por qué. Esa es la parte del tenis que odio", señala.

Bublik deja claro en la entrevista que su odio al tenis se refiere únicamente a la actividad profesional. Y para demostrarlo asegura que ama este deporte. "Me encanta golpear la pelota. Cuando termine mi carrera seguro que seguiré golpeando bolas. Creo que moriré jugando al tenis", afirma.