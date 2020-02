"Soy una bestia sexual": la hija de Steven Spielberg que ha elegido ser actriz porno

Mikaela Spielberg, sexta hija del director de cine Steven Spielberg, ha anunciado que quiere iniciar una carrera como actriz porno y bailarina de club de striptease bajo el nombre de Sugar Star. Una decisión de la que, según ha explicado en una entrevista en exclusiva concedida al diario británico The Sun, ya ha informado a sus padres por videoconferencia.

Adoptada en 1996 por el cineasta y su mujer, la actriz Kate Capshaw, Mikaela Spielberg ha anunciado que ya ha empezado a autoproducir algunos vídeos, pero que antes de publicarlos quiere conseguir la licencia de trabajadora sexual del estado de Tennessee, donde reside. Sus padres, al parecer, reaccionaron con sorpresa e intriga, pero no con enfado.

Mikaela Spielberg se define a sí misma como "una bestia sexual" y ha explicado que estaba "harta de no sacarle partido a su cuerpo y muy cansada de oír que tenía que avergonzarse de él", por lo que decidió dejar de trabajar en cosas que le proporcionaban satisfacción a su alma.

La joven, de 24 años, espera que esta decisión le ayude a ser económicamente independiente. "Creo que puedo empezar a explicarle a la gente que no hay nada de malo en el hecho de usar mi cuerpo de manera que me haga sentir bien y me ayude a ganarme la vida", ha dicho. "Esto es algo bueno, una decisión que me empodera, y llegué a la conclusión de que es malo sentirse atraída por esta industria queriendo hacer algo seguro, sano y consensuado".