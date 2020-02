EEUU amenaza a España y pide que se desmarque de Huawei en el negocio del 5G

Robert L. Strayer es el número dos del Departamento de Estado norteamericano, el equivalente a nuestro Ministerio de Exteriores, y se encarga de la política de información y comunicaciones cibernéticas e internacionales. Está realizando una gira por Europa que incluye España para explicarles a los países del viejo continente las consecuencias que tendría el que asignaran licencias para desarrollar las redes 5G a la empresa china Huawei.

En Europa no ha tenido mucho éxito, al menos de momento, aunque Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón se han alineado con Washington, los países europeos aún no se han decidido. El Reino Unido ha sido el más avanzado y ha permitido la participación de la empresa China en el desarrollo de la tecnología 5G. Francia y Alemania han abierto investigaciones sobre las redes Huawei y están esperando los informes definitivos.

Y el resto esta deshojando la margarita, ante el mensaje de Strayer: “Abrir su red a Huawei, es exponer todos sus datos públicos, confidenciales y secretos, al gobierno de Pekín, que es quien controla a la operadora”. Añaden que en Pekín no hay liberta de expresión, el estado maneja los hilos de esta y otras grandes empresas, y va a utilizar esa información para poner en peligro la seguridad nacional. "Si los países adoptan tecnología no fiable para desarrollar su red 5G, pondrán en peligro su capacidad de compartir información al mas alto nivel con Estados Unidos".

¿Quién controla realmente Huawei?

Según la compañía, dice que es 100% propiedad de sus empleados, aunque expertos en grandes corporaciones y gobiernos como el norteamericano dicen que su administración la lleva en secreto el partido comunista. De hecho, los diplomáticos norteamericanos juegan al despiste. Denunciaron que había una brecha en la seguridad de los teléfonos móviles Huawei, una especie de puerta trasera, por la que la compañía China se hacia con tus datos e información. Pero nunca mostraron las pruebas de dicha acusación, alegando que se trata de un asunto de Seguridad Nacional.

Y basta recordar que, según los documentos que dio a conocer el desertor Edward Snowden, es la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana la que espió a Huawei y a su fundador durante los mandatos de George W. Bush y de Barack Obama. Y los chinos tampoco se libran porque aplica bloqueos comerciales y censura a Google, Facebook o Amazon.

El número dos del departamento de Estado ha dicho que con España hay una relación muy cercana y muy fluida, con la que se comparte información de materias como la lucha antiterrorista, asuntos de la OTAN o de Defensa relacionados con la presencia de tropas norteamericanas en bases en España. Strayer ha enviado un mensaje claro al gobierno español “no compartiremos información con los países que tengan en sus redes de telecomunicaciones componentes de compañías como Huawei o ZTE” y añade “porque se pondría en peligro los datos de seguridad e inteligencia que compartimos con España”.

Strayer, que se ha entrevistado en Madrid con las ministras de Economía y Exteriores, asegura que no hay cambios en las relaciones entre los dos países con el nuevo Gobierno de coalición español. El secretario de Estado Adjunto Norteamericano, durante la mesa redonda convocada en la Embajada de Estados Unidos y a la que asistió la Cadena SER, no quiso entrar a valorar como afectará a esas relaciones bilaterales la aplicación de la tasa Google por parte del gobierno Español, y dedicó su intervención y las posteriores preguntas a dejar claro que Huawei no es bienvenida, a pesar que es la desarrolladora que tiene la tecnología mas avanzada para poner en marcha las conexiones 5G, frente a Ericsson, Nokia y Samsung las dos primeras europeas y la segunda Coreana, que están recibiendo subvenciones importantes para avanzar en la carrera, pero aún van bastante por detrás.

¿Por qué el 5G es la nueva quimera tecnológica?

Con esa tecnología se podrán conectar entre sí millones de dispositivos, procesar tal cantidad de datos en tiempo real que se podrán dirigir remotamente casas, fabricas y ciudades inteligentes. Las conexiones 5G son 10 veces mas rápidas que las 4G actuales y podrán llegar a ser 200 veces mas rápidas, permitiendo explorar a escala masiva la inteligencia artificial, las comunicaciones, la defensa de un país, la cirugía médica y miles de cosas mas. A nivel mas básico, si bajarse una película de 1GB tarda un minuto, con el 5G se podrá hacer en un segundo.