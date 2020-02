La respuesta de La Liga al joven que dibujó el mando de la tele a su abuelo para que pudiese ver el fútbol

"He hecho esto para que mi abuelo pueda ver el fútbol y me siento orgulloso del resultado". Este era el texto que tenía el tuit deJuanjo, un estudiante de periodismo de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, que decidió acudir a su perfil personal en Twitter para compartir el particular dibujo que hizo a su abuelo. Tenía problemas para conseguir ver el fútbol en televisión y su nieto no dudó en hacerle un croquis con papel y bolígrafo.

Juanjo dibujó una simulación del mando de la televisión y, además, explicó los tres simples pasos que su abuelo tenía que dar para conseguir ver los partidos de fútbol. Primero tiene que pulsar el botón de source, después, bajar con las flechas hasta llegar a la opción de HDMI 2 y, por último, pulsar OK.

He hecho esto para que mi abuelo pueda ver el fútbol y me siento orgulloso del resultado pic.twitter.com/HOKNhQgeYI — Juanjito JR (@juanjopm_) February 15, 2020

Este tuit se viralizó hasta el punto de que ahora La Liga ha querido premiar su ingenio. Utilizando un formato similar al que empleó Juanjo para explicar a su abuelo los comandos del mando de la televisión, la competición ha premiado con dos entradas (una para él y otra para su abuelo) para asistir al estadio de San Mamés al partido Athletic Club - Real Madrid.

"Hemos hecho esto para que vayas a San Mamés con tu abuelo, y nosotros también estamos orgullosos del resultado. Sigue estas instrucciones", reza el tuit de La Liga, en la que le exponen otros tres pasos:

Para ver el fútbol en San Mamés sigue a @LaLiga en Twitter. Después nos mandas un mensaje directo. Por último, nos pondremos en contacto contigo para que vivas el Athletic Club - Real Madrid con tu abuelo en San Mamés.