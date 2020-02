Cuatro de cada diez españoles no leen nunca

Mujer, con estudios universitarios, urbanita y con 55 años o más. Es el perfil de la persona que más lee en España, según el Barómetro de Lectura y Compra de Libros 2019 presentado este viernes por la Federación de Gremios de Editores de España. No es nuevo que las mujeres lean más que los hombres, pero este último informe revela que la brecha entre ellas y ellos aumenta un punto respecto a 2018: 68,3% de lectoras frente a un 56% de hombres. Un 83% de estas mujeres leen libros al menos una vez a la semana.

Además de estos datos, el barómetro también confirma que el número de lectores de libros sigue creciendo: el 68,5% de los españoles mayores de 14 años lee libros, en papel y comprados mayoritariamente en las librerías tradicionales. Seis de cada diez libros comprados son de ficcón (novelas o cuentos). Los jóvenes entre 14 y 24 años se mantienen como el grupo de población adulta con mayor hábito lector, aunque las cifras caen a partir de los 24 años.

Y, aunque mejoran las cifras, sigue habiendo un alto porcentaje de población que no lee libros, con un 37,8 por ciento de la población que no lo hace en su tiempo libre y un 31,5% que no lee nunca. ¿Las razones? La falta de tiempo, una excusa que esgrime un 40% y un 30% que dice no leer porque no le gusta o no le interesa. Las comunidades donde más se lee son Madrid, País Vasco, Navarra, Cataluña, La Rioja y Aragón.

“No es un aumento espectacular, pero sí un incremento constante y esperanzador: se leen más libros, se compran más libros, se compran principalmente en papel y a través de las librerías tradicionales, la asistencia a las bibliotecas públicas se ha incrementado y su valoración crece en todas las Comunidades Autónomas…y aun así, hay alrededor de un 30% de la población que no lee y a los que tenemos la obligación de llega”, ha dicho el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes. La directora general de Libro, María José Gálvez, ha indicado que el ministerio ha pedido que se incluya en los presupuestos generales un aumento importante de la partida destinada al fomento de la lectura en España.

El estudio revela también que en 8 de cada 10 hogares con niños menores de seis años se lee, un porcentaje que se incrementó respecto al año anterior. Además, el 86,8 por ciento de los niños entre 6 y 9 años leen libros que no son de texto y dedican una media de 3 horas a la semana a la lectura.

Además, el barómetro refleja un incremento en la asistencia a bibliotecas, con un 32% de la población que lo ha hecho durante el último año, así como el de compra de libros, con un ligero aumento. Un 62,6% de los españoles compró algún libro durante 2019, aunque en este porcentaje se incluyen los de texto. Fueron un 50,4% los que compraron libros no de texto, con una media de 11,15 ejemplares al año frente a los 10,3 del año anterior.