Si hace un año el Ajax impresionó al fútbol mundial con una exhibición en el estadio Santiago Bernabéu, una temporada después perdió su exquisitez ante el Getafe, que impuso su estilo y golpeó primero (2-0) en la ida de los dieciseisavos de final de la Liga Europa con los tantos de Deyverson y Kenedy.

Los hombres de Bordalás se enfrentaron a otro encuentro marcado por las comparaciones con su rival. Si el fin de semana pasado se escribieron líneas y líneas sobre el estilo Setién frente al del técnico alicantino, ahora tocaba la famosa escuela neerlandesa ante la robustez del Getafe.

Sin embargo, hubo una imagen que fue de las que más llamó la atención del partido. Era el minuto 54 de encuentro cuando Ryan Babel cometió falta tras un forcejeo con Nyom. El futbolista del Ajax, protagonista antes de comenzar el partido por su inconfundible pelo rosa, pensó que el jugador del Getafe estaba exagerando.

Ante esto, no se le ocurrió otra cosa que tirarse al suelo e imitarle como si le hubieran realizado la entrada a él. Esta simulación en el césped no gustó dentro ni fuera del campo. Nyom se levantó del suelo cojeando y no solo con eso, Babel volvió a mofarse de él imitando una ficticia cojera.

Al final, el árbitro terminó mostrando tarjeta amarilla a Babel, que acabó riéndose de la situación. La jugada se ha hecho viral en las redes sociales y ha despertado todo tipo de reacciones.

No puedo con Ryan Babel imitando a Nyom en el suelo haciendo la croqueta.



Esto tiene que ser una simulación. pic.twitter.com/RjCIkwZwWe — Iván (@IvanBlanco26) February 20, 2020

"Lo que ha hecho Babel es algo que no hay que hacer. Él sabe que no ha actuado correctamente. No puedes entrar al trapo. Hay que mantener la cabeza fría, centrarte en jugar al fútbol", lamentó Erik Ten Hag, entrenador del Ajax, en rueda de prensa tras el mal partido que hicieron sus jugadores en Getafe.

El propio futbolista nerlandés, después del partido, no se sintió arrepentido. Es más, retó al Getafe a verse las caras en el partido de vuelta la semana que viene.