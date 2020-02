Javier Aguirre, entrenador del Leganés, analizó las salidas mediante el pago de la cláusula de rescisión de dos jugadores clave como el marroquí Youssef En-Nesyri y el danés Martin Braithwaite y reconoció que no contaba con ellas.

"Lo de Martin me trastoca como lo de Youssef. Se va un jugador que estaba jugando, nada más. No le doy más vueltas que esa. Como si fuera una sanción o una lesión. Así lo tomo. Circunstancias del fútbol. Es verdad que nunca me había pasado algo así", dijo.

"No te imaginas que yendo en último lugar te van a levantar dos jugadores. Sería al revés, que a los grandes les quitan. Pero oye, mérito de la dirección deportiva, que fichan por nueve y venden por 39. ¿Dónde hay que firmar? El negocio es redondo. Carajo, su medallita para la gente que ficha aquí. Qué barbaridad, qué buenos", añadió en la rueda de prensa previa al duelo contra el Celta.

"No quiero lamentarme"

A la hora de analizar ambas marchas, comentó: "Hicieron lo que tenían que hacer en este club, entregaron lo mejor que tenían. Y ya está. No puedo, no debo y no quiero lamentarme pensando en lo que hubiera pasado. Aportaron lo que tenían que aportar y ahora le toca a otro hacerlo".

Preguntado acerca de si se lo está tomando con filosofía, indicó: "¿Qué quiere que haga? ¿Que llore? Bien oye, no pasa nada, jugamos once contra once y tengo 26 jugadores. Sería una falta de respeto que dijera que sí, que estamos jodidos".

"Los que están son buenísimos jugadores. Tenemos un déficit de puntos importante, es cierto, pero si comparamos los doce primeros partidos, que llevaban sólo una victoria, a las doce siguientes ves que el equipo ha mejorado horrores. Necesitamos puntos y a eso vamos a Vigo. A ganar, con once en el campo y siete en el banquillo. Conforme a reglamento", completó.

Braithwaite, en la lista de Setién

El delantero, cuyo fichaje procedente del Leganés se confirmó este jueves, y el lateral zurdo del filial Sergio Akieme son las principales novedades en la lista de convocados del Barcelona para recibir esta sábado (16.00 horas) al Eibar.

Después del entrenamiento disputado este viernes en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despí, el técnico del equipo azulgrana, Quique Setién, dio a conocer una lista de dieciocho jugadores en la que no figuran los lesionados Luis Suárez, Ousamen Dembélé y Jordi Alba. Precisamente en lugar del lateral catalán entró el joven jugador del filial Sergio Akieme, que mañana podría debutar en partido oficial con el primer equipo.

Esta es la convocatoria del Barcelona para medirse al Eibar: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Arthur, Messi, Neto, Lenglet, Griezmann, Braithwaite, Sergi Roberto, De Jong, Vidal, Umtiti, Junior, Ansu Fati y Akieme.