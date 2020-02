HBO lanza el tráiler final de la tercera temporada de 'Westworld'

'Westworld' regresa con su tercera temporada el próximo lunes 16 de Marzo en HBO España.

En esta nueva tanda de capítulos, una oscura odisea sobre el surgimiento de la conciencia artificial y el nacimiento de una nueva forma de vida en la Tierra.

Regresa a 'Westworld': Evan Rachel Wood como Dolores, la ganadora del Emmy Thandie Newton como Maeve, Ed Harris como el Hombre de Negro, Jeffrey Wright como Bernard, Tessa Thompson como Charlotte, Luke Hemsworth como Stubbs, Simon Quarterman como Lee Sizemore y Rodrigo Santoro como Hector Escaton.

Se incorporan al reparto en esta temporada Aaron Paul ('Breaking Bad'), Vincent Cassel ('Cisne Negro'), Lena Waithe ('Master of None'), Scott Mescudi ('We Are Who We Are'), Marshawn Lynch ('Brooklyn Nine-Nine'), John Gallagher Jr. ('The Newsroom'), Michael Ealy ('Stumptown') y Tommy Flanagan ('Hijos de la Anarquía').

Hay que recordar que las dos primeras temporadas de 'Westworld' recibieron un total de 42 nominaciones a los Premios Emmy.