En los últimos meses cada vez han ido cobrando más fuerza las críticas al juego de los azulones. Muchos son los que han tachado su estilo de aburrido e incluso agresivo, pero los números no dicen lo mismo, un trabajo admirable los sitúa terceros en Liga y les permitió vencer al Ajax en competición europea.

El último en subirse al carro de las críticas ha sido De Jong, actual jugador del Barcelona y ex del Ajax. Aseguró que le resultaba molesto ver jugar a los azulones, y que no entretenían al público.

José Bordalás, en la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla, ha tenido unas palabras para él: "No tengo mucho que decir porque ahora estamos centrados en el partido contra el Sevilla. "En el fútbol hay gustos para todo, igual que cuándo vas al teatro, una obra de teatro pues no a todo el mundo le gusta, hay a gente que le encanta y esa en concreto a otras personas no le gusta. Yo respeto todas las opiniones pero ahora mismo estamos centrados en el partido contra el Sevilla".