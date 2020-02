La calima azotó Tenerife y aún así no se suspendió el partido en el Heliodoro Rodríguez López

Tras la declaración de alerta por parte del gobierno canario, la Dirección General de Seguridad y Emergencias informó que "las concentraciones de polvo en suspensión africano en el ambiente serán importantes y reducirán la visibilidad de forma muy significativa" durante los próximos días. Pese a eso, y pese a recomendarse que no se hiciese deporte mientras la situación no mejore, LaLiga Smartbank no suspendió su compromiso entre el CD Tenerife y el Elche, que se jugó bajo la hostigante calima que azotó el Heliodoro Rodríguez López.

La salud de los jugadores y aficionados pudo comprometerse, ya que no era recomendable respirar al aire libre cuando hay situaciones como la que padece Canarias. La situación es tan grave que una gran cantidad de aficionados presentes en el estadio decidieron marcharse al no aguantar más la situación. De esta manera se confirma que lo mejor era suspender el encuentro de la jornada en la casa del CD Tenerife, donde están bajo una nube de calima jugando el partido como si nada pasara.