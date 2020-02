Una abuela se lía con los audios de WhatsApp y desata la risa de miles de personas

La abuela de un usuario de Twitter ha desatado la risa de miles de personas en esta red social al no entender el funcionamiento de los audios de WhatsApp.

Miguel, su nieto, publicó el pasado viernes un vídeo en el que recogía la actuación de la mujer, que intentaba contactar con una de sus hijas, Loyda, en un grupo familiar. La mujer repitió en reiteradas ocasiones el nombre de su hija, dejando hasta siete audios esperando a ser respondida como si de una llamada se tratase.

"¡Mamá, basta con Loyda!"

A pesar de que otros miembros de la familia intentaron indicarle en la conversación que debía esperar a que la persona lo escuchara para responderle, la mujer parecía no saber dar "al play" en otros audios, como le intenta explicar su hija, y continuó preguntando por Loyda hasta que esta le respondió, ahora sí, a través de una llamada convencional.

"Qué pesada la mamá con Loyda, Loyda y Loyda. ¡Mamá, basta con lo de Loyda!", responde con humor otra de las hijas, pero los audios buscando a Loyda seguían sucediéndose entre comentarios y risas de la familia.

"Mi abuela con WhatsApp, no tiene desperdicio", compartió Miguel junto a la grabación de pantalla que mostraba a su abuela intentando manejarse con la aplicación. Las risas ante la insistencia de la mujer no solo han quedado como una anécdota familiar ya que cuenta con más de 16.000 retuits, más de 44.000 me gusta y muchos fans.

Es muy curioso que le estén explicando cómo funcionan los audios en un audio.



SI NO SABE/RECUERDA QUE LE TIENE QUE DAR A PLAY, NO VA A ESCUCHAR LOS AUDIOS.



JAJAJAJAJAJAJAJAJA — MissAndieFTW 🔥 (@missandieftw) February 21, 2020