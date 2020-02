Sanders pide a Rusia que se mantenga al margen de las elecciones en EEUU: "No considero a Putin un amigo"

El senador Bernie Sanders, uno de los favoritos para hacerse con la candidatura demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, ha pedido este viernes al Gobierno ruso que se mantenga al margen de los comicios y ha resaltado que "al contrario que (el presidente) Donald Trump, no considera a (Vladimir) Putin un buen amigo".

El senador por el estado de Vermont, que ha definido al presidente ruso como un "matón", se mostrado "firmemente en contra" de cualquier intento por parte de Moscú de interferir en los comicios. "(Putin) es un matón autócrata que trata de destruir la democracia y aplasta a los disidentes en Rusia", ha manifestado Sanders, que ha sido informado esta semana por varios altos cargos de Inteligencia de que Rusia estaría tratando de impulsar su campaña presidencial, según informaciones del diario 'The Washington Post'.

Así, Sanders ha afirmado que "los rusos están tratando de socavar la democracia estadounidense mediante la división" y ha hecho hincapié en que "al contrario que el presidente Trump", está en contra de estas medidas o de la posibilidad de que cualquier otro tercer país trate de interferir en las elecciones. "No me importa, sinceramente, quién quiera Putin que sea presidente", ha aseverado antes de indicar que su "mensaje es claro". "Mantente al margen de las elecciones", ha subrayado, tal y como recoge el periódico 'The Hill'.

En este sentido, el senador demócrata ha recordado 2016 y "los esfuerzos por parte de Rusia y otros de tratar de interferir en las elecciones". "No digo que eso esté sucediendo, pero no me extrañaría", ha sostenido. La posibilidad de que se produzca una injerencia rusa en los comicios se encuentra en el punto de mira después de que varias investigaciones hallaran indicios de que Moscú había tratado de intervenir en favor de Trump en 2016, principalmente mediante campañas difundidas en redes sociales.

El voto latino entra en juego en los caucus de Nevada

La caravana de las primarias del Partido Demócrata para elegir quién será el candidato a la Casa Blanca se detiene este sábado en Nevada, un estado en el que por primera vez el voto latino se prevé decisivo para determinar quién de los aspirantes puede salir vencedor. La comunidad latina está llamada a ser la minoría más multitudinaria de Estados Unidos en las elecciones de noviembre, en las que podrían participar hasta 32 millones de personas de origen hispano, un 13,3 por ciento del total del electorado.

El dato aún está lejos de representar el verdadero volumen de esta comunidad de 60 millones de habitantes: 18,6 millones tienen menos de 18 años y 11,6 millones se encuentran en situación irregular, según el Pew Research Center. Además, tradicionalmente, ha sido una población reacia a participar en política. Sin embargo, la tendencia muestra signos de cambio con el creciente interés demostrado por los jóvenes y, dado que el 62 por ciento de los latinos registrados como votantes se identifican como simpatizantes del Partido Demócrata, entre los retos de los precandidatos está precisamente darles motivos para sumarse a sus ambiciosas campañas.

Nevada, que pone en juego 36 delegados para la Convención Nacional del Partido Demócrata, tiene un 19 por ciento de votantes latinos —según los sondeos posteriores a las elecciones de 2016—, lo que le convierte en la primera gran prueba de las primarias para tantear con datos empíricos hacia donde se inclina este relevante grupo social. Una reciente encuesta publicada por Telemundo situaba al exvicepresidente Joe Biden y al senador Bernie Sanders como los precandidatos favoritos de la comunidad hispana de Nevada, con un 34 y un 31 por ciento de intención de voto. Sin embargo, los sondeos generales anticipan una victoria de Sanders, que sumaría de esta forma un segundo triunfo tras el obtenido en New Hampshire.

El resto de candidatos con opciones no arrastran el mismo nivel de apoyo, por lo que todos ellos se han esforzado en estos últimos días por colar mensajes dirigidos específicamente a la comunidad latina, algunos de ellos también en español. El último debate televisado, de hecho, fue el primero en incluir una pregunta específica sobre inmigración.

Otra muestra de hacia dónde se inclina el voto latino procede de las donaciones, ya que esta minoría contribuyó en 2019 con 23,7 millones de dólares a las campañas de los precandidatos demócratas, con una donación media de 15,75 dólares, según un estudio de Plus Three recogido por NBC News.

Sanders también encabeza esta lista al lograr el 36 por ciento de dichos fondos, en concreto 8,6 millones de dólares. En segunda posición, con 2,7 millones de dólares, figura el excongresista Beto O'Rourke, retirado de la carrera en el mes de noviembre.

El exsecretario de Vivienda Julian Castro, el único latino que se propuso como candidato en estas primarias y que también se ha retirado, obtuvo conaciones por valor de 1,8 millones de dólares. Castro forma ahora parte de la campaña de la senadora Elizabeth Warren, a la que ha acompañado a Nevada para tratar de arañar votos.