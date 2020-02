Puertas abiertas de los colegios, ¿en qué debes fijarte a la hora de elegir centro?

El pedagogo Francesco Tonucci suele decir que el mejor colegio es el que está más cerca de casa. Precisamente este parámetro es el más utilizado por las familias para elegir centro, según explica Camilo Jené, presidente de la FAPA (Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padre y Madres del Alumnado Giner de los Ríos). "Lo primero que piden las familias al elegir el centro educativo es el más cercano a su casa o bien a su zona de trabajo. Una vez conseguido el primer centro educativo si tiene hijos posteriores la unidad familiar será la prioridad", cuenta.

La maestra de Primaria, Cristina Sánchez, explica que no hay cole ideal pero da pistas a los padres para saber en qué fijarse en las jornadas de puertas abiertas:

- Las instalaciones que tiene, pero no las comunes sino la del aula de uso diario. Hay colegios en los que se puede ver alguna zona idílica. Por ejemplo, hay un colegio en la Comunidad de Madrid que tiene un aula inteligente que no tiene que envidiar a cualquiera en Finlandia. En cambio, es algo que se muestra a los padres, pero no tiene uso ninguno por falta de formación del profesorado, por miedo de otro profesorado a utilizarlo mal. El día que se va a visitar el centro, las zonas comunes son las primeras que enseñan, sobre todo si están muy bien equipadas, pero yo no me fiaría de esas aulas.

- Me fiaría de las aulas que son de uso diario. Ahí vemos qué tipo de agrupaciones se hacen, qué tipo de materiales se utilizan. Hasta la decoración ya implica mucho. Si hay plantas o no. Eso puede hacer que te sienta identificado o no, como madre o como padre, con tu forma de querer ese tipo de educación para tu hijo. Me fijaría en los espacios y en cómo estén agrupados. Pueden estar en equipos o de uno en uno. El tipo de material que tienen en las clases. Ahí se ve. Si son de archivador y libro o son de material manipulativo.

¿Qué preguntar en las jornadas de puertas abiertas?

"De cada 100 directores, me creo a 5. Evidentemente cuando hay una jornada de puertas abiertas, los directores quieren vender su colegio. Eso vale para un colegio público, concertado o privado", cuenta Cristina Sánchez que recomienda a los padres hacer estas preguntas:

- Me daría seguridad que ese día de puertas abiertas haya o miembros del AMPA o padres. Los padres que van a acompañar al equipo directivo van a ser afines a ese equipo, pero el que haya un grupo de padres que enseñen el cole y puedan dar sus puntos de vista, creo que da bastante transparencia. Una visita en una jornada de puertas abiertas donde solo esté el equipo directivo me haría desconfiar un poco.

- Recomiendo a los padres que se interesen por la metodología aplicada por el profesor. Es muy difícil, sobre todo en la escuela pública, que todos los profesores trabajen de la misma manera con un mismo proyecto educativo que es lo que debería ser, pero aún cuesta. Más que el proyecto educativo, es ver si hay una atención respetuosa, una comunicación no violenta con el alumnado. Esas dos me parece bastante básicas.

- Si el niño tiene tres años, preguntar cómo es el proceso de adaptación y si es flexible, si permiten que sus hijos puedan estar acompañados de un adulto de apego durante el tiempo que se necesite.

- Qué tipo de comida se da en el centro. Estaría bien que ellos ofrecieran menús reales para que los puedan ver los padres.

- Cuál es el uso de dispositivos móviles. Todo tiene un término medio y un límite, ni todo todo ni nada nada.

- Si utilizan libros o no. Desde mi punto de vista personal, creo que es bastante más enriquecedor trabajar sin libros de texto porque se pueden descubrir muchas más cosas que no están acotadas en cuatro páginas de cada tema. Preguntaría por el uso de libros de texto. Habrá mamás y papás que hagan apología de los libros de texto y una metodología más tradicional y otros que apuesten por algo más innovador. Para mí ahora es básico el uso de libros de texto con trabajos a través de proyectos, todo manipulativo, por descubrimiento, etc.

- Qué importancia dan al aprendizaje en el entorno. Al final nos basamos en el aprendizaje que se hace dentro del cole y el entorno del cole es básico para el aprendizaje de los niños. Preguntaría por el uso que se hace del entorno. ¿Cuánto tiempo pasan fuera de cole? Porque en el tiempo que se pasa fuera del cole se aprende igual o más que en el cole.

- Que lleven y elaboren una lista de sus preferencias. Si es bilingüe o no, jornada continua o si tienen previsión de hacerla. Sobre todo, que se dejen llevar por sensaciones.

"Un buen colegio lo hacen los profesores"

Raúl Bermejo es maestro, experto en Intervención Logopédica y Máster en Neuropsicología. Está convencido de que un buen colegio lo hacen los profesores y no lo recursos o instalaciones que vayan a vender en ese momento. "Muchas veces el envoltorio es lo más utilizado por los colegios a nivel de marketing para convencer a las familias. En cambio, lo que importa es el proyecto educativo de centro".

Aula en la escuela El Espinillo School en el distrito madrileño de Villaverde. / Quim Llenas (GETTY IMAGES)

En este sentido, Javier Bronchalo, maestro y especialista en innovación educativa va más allá y recomienda preguntar cómo ponen en práctica le proyecto educativo de centro. "Muchas veces los proyectos educativos de centro se quedan ahí, en papel mojado y no se llevan a cabo o no se desarrollan en su totalidad. Hay que preguntar cómo implementan el proyecto educativo de centro. Otra clave es que se lean ese proyecto educativo. Si están interesados por la educación de su hijo, el proyecto educativo de centro es como la biblia", opina.

¿Se les ve contentos a los chavales?

"Que intenten conocer hasta qué punto permite el colegio la implicación de las familias. En el momento en el que un colegio deja entrar a las familias al aula y compartir actividades con sus hijos o el período de adaptación ese colegio ya tiene esa parte positiva y que no tiene nada que esconder", explica Raúl Bermejo.

Javier Bronchalo recomienda conocer cómo pasan el día los alumnos. "¿Qué hacen durante el día? Que les hagan un resumen. Los padres deberían fijarse si ven a los chavales contentos y felices cuando están visitando el cole. Observar si hay entusiasmo en las explicaciones de los directores o profesores. En colegios privados o concertados pesa a veces más el marketing. También me gusta fijarme si en el colegio se expone el trabajo de los chavales. Si están haciendo trabajos manipulativos, que se vean".

Exámenes y deberes, en el punto de mira

La maestra Ariadna Martínez recomienda que haya cierta coherencia entre lo que se va a pedir en el centro educativo y lo que se les va a pedir en casa: "Que no se queden con el "envoltorio" del colegio, a veces se intenta vender metodologías y pedagogías alternativas (aspecto exterior e interior del centro, materiales, etc...) pero luego están haciendo 20 exámenes a la semana. Hablar con los profesores y entender su metodología ayuda a conocer la realidad del día a día en los centros".

Raúl Bermejo recomienda preguntar cuánto tiempo van a dejar jugar a sus hijos. "El juego forma parte del aprendizaje y debe de estar en el aula al igual que la manipulación y las actividades relacionadas con la creatividad. Que no se dejen engañar con el tema de la tecnología y las pizarras digitales en cada clase. Son recursos que favorecen el aprendizaje pero no es lo más importante. Un buen colegio lo hacen los docentes y no las instalaciones que tenga", afirma.

El maestro español premiado internacionalmente, César Bona, criticaba los deberes repetitivos. En la misma línea se sitúa Bermejo: "Está demostrado que los deberes no significan un mayor rendimiento escolar. Hay que ver qué tipo de deberes. No es lo mismo que los deberes sean un reto o un trabajo de investigación que unos deberes repetitivos. Los exámenes son absurdos en primero o segundo de Primaria".

Las dificultades de las familias para elegir centro

Además de la cercanía al domicilio, las familias tienen en cuenta a la hora de elegir colegio el proyecto educativo, un horario que facilite la conciliación, las infraestructuras o las extraescolares que ofrece.

"Las quejas de las familias madrileñas pasan porque no pueden elegir un centro público cercano a su casa o lugar de trabajo debido a la gran cantidad de centros concertados. Sucede de forma muy habitual en los distritos madrileños Centro o Salamanca donde el número de líneas que se han ofertado en los procesos de escolarización a los colegios concertados es muy superior que a los públicos. Inclusos en distritos como esos la administración pone de excusa que es que no hay suficiente alumnado para mantener a los públicos, algo que se demuestra que es falso al estar ofertando plazas en la concertada y no en la pública sin posibilidad de elección", explica Camilo Jené, presidente de la FAPA (Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padre y Madres del Alumnado Giner de los Ríos).

Otro caso habitual es que en los nuevos desarrollos urbanísticos han llegado antes los centros concertados que los públicos por lo que las familias capacidad de decisión teniendo en cuenta que la cercanía es el aspecto más importante de elección.

Las familias se quejan de la falta de inversión pública en las infraestructuras "más acordes con las nuevas metodologías y el mantenimiento de los espacios como los patios de recreo, polideportivos, bibliotecas o la posibilidad de tener otros espacios como puedan ser piscinas o canchas de deportes más especializados".

"Todos tenemos en mente lo que queremos para nuestros hijos e hijas y aunque el colegio perfecto no existe, sí nos dan unas razones de confianza que en unos sitios las tenemos y en otros no. Que sea lo más afín a lo que queremos", concluye Cristina Sánchez.