"Caen gotas de color rojizo al patio": el curioso aviso que recibió la Policía

Poco nos pasa...

Aprovecho para decir:

👉el líquido rojizo de la carne no es sangre, sino agua con mioglobina (proteína responsable de almacenar oxígeno)

👉la carne no se lava

👉¡descongelad en el frigorífico!

A mí el susto todavía me dura 🥴



Vía @CaridadCalero https://t.co/YOsz9eKwJF