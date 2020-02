La OMS reconoce que el coronavirus tiene "potencial de pandemia" pero cree que es "pronto" para declararla

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha admitido este lunes que el coronavirus tiene "potencial de pandemia", pero asegura que es "demasiado pronto" para declarar este estado.

"Usar la pandemia en este momento no se corresponde con la realidad y puede causar miedo. No es el momento de centrarse en qué palabra usar porque no va a evitar un contagio ni va a salvar una vida", ha dicho el director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Además, el director de la OMS ha afirmado que estamos en un momento "para que todos los países, comunidades y personas se centren en prepararse". Y es que a pesar de que ha dicho que no es el momento para declarar la pandemia, "hay que contener la expansión, pero también de prepararse para una potencial pandemia".

La organización ve "muy preocupante" el aumento repentino de casos en Italia, Irán y Corea del Sur, pero ha insistido en que eso no implica que el brote sea una pandemia. La OMS decide el uso de este término en función de la expansión geográfica, la severidad y el impacto en la población por todo el mundo.

Según los datos aportados por Tedros, China ha comunicado a la OMS un total de 77.362 casos, incluidas 2.618 muertes. En las últimas 24 horas, se han notificado 416 nuevos diagnósticos y 150 fallecimientos.

"Nos alienta la continua disminución de casos en China", ha comentado. Sin embargo, ha lamentado los 2.074 casos en 28 países, con 23 muertes. En concreto, ha tildado de "muy preocupante" la crecida en número de casos en Italia, Irán y Corea.

Pese a estas cifras, ha mandado un mensaje "de esperanza, coraje y confianza" a los países. "Este virus puede ser contenido. De hecho, hay muchos países que han conseguido exactamente eso", ha proclamado.