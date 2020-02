Joan Jonas bucea en la belleza de los océanos para luchar contra el cambio climático

Emily Dickinson o Herman Melville fueron dos escritores fascinados por los océanos, por el mar. En ellos se basa Joan Jonas, la artista visual, pionera del videoarte, que presenta Movin of the land 2 recala en el Museo Thyssen, en la semana de ARCO. Tres años ha tardado en investigar los océanos para conformar esta exposición que contiene un poco de todo. Desde ilustraciones de peces, pulpos y algas, a vídeos sobre fondos marinos donde varios niños recitan obras literarias inspiradas en el mar, y espejos que rodean toda la instalación.

El proyecto, resultado de varias investigaciones a lo largo de acuarios de todo el mundo y en la costa de Jamaica, aborda el papel que los océanos han desempeñado en distintas culturas a lo largo de la historia. O bien como referente espiritual, económico o ecológico. Todo eso está en el trabajo de Jonas, una de las artistas más relevantes de su generación. Empezó realizando escultura, pero tras un viaje por Japón compró una cámara y comenzó con el videoarte. En los años sesenta, el arte empezaba a salir de galerías y museos y a fusionarse con otras artes, como la danza o el teatro. Joan Jonas dominó todo eso.

"Quería meter a los más pequeños en el medioambiente, que vean la belleza y la cuiden, no es una obra didáctica, sino basada en la belleza del mar", decía la artista en Madrid a sus 83 años. El plano ecologista está presente también en esta exposición, cuyo objetivo es hacer que el espectador se sienta dentro del mar, flotando y viendo toda la fauna marina. De hecho, el biólogo marino y experto en arrecifes coralinos y fotosíntesis David Grueber, ha compartido con ella sus grabaciones subacuáticas.

Jonas suele aparecen muchas de sus propuestas visuales, en esta ocasión lo que hace es relatar anécdotas. Por ejemplo, la de un pulpo del acuario de Boston, que todas las noches levantaba la tapa de la pecera y escalaba a otro tanque para cazar peces. "El pulpo es una de las criaturas más bellas y fascinantes", reconoce la artista. Joan Jonas pretende concienciar de la importancia de la flora y fauna marina a través de la belleza que hay en el fondo del mar. Sonidos de cachalotes,

No es la primera vez que la artista neoyorquina aborda estos temas, de alguna manera esta muestra es una revisión de algo que a trató en They come to us without a word, presentada en la Bienal de Venecia de 2015, o en el vídeo Waltz de 2003, donde visión una playa próxima a los bosques de Nueva Escocia.