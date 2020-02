"Qué mentiroso eres": Marcelo, a su salida del juzgado

Este lunes por la mañana el Diario El Mundo informó acerca de que Marcelo Vieira, futbolista del Real Madrid, había sido imputado por un juez por conducir sin puntos y superando el límite de velocidad. Fue interceptado el pasado diciembre conduciendo 134 kilómetros por hora en un tramo de 120 en de la M-12.

🧑🏻‍⚖️ Marcelo saliendo de los juzgados tras ser imputado por conducir sin puntos superando los límites de velocidad#GolazoMañana pic.twitter.com/zhxH73RJjL — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) February 24, 2020

El futbolista estaba citado para este mismo lunes en el juzgado de Alcobendas por un delito contra la seguridad vial cuando iba a bordo de su Audi S8 en las proximidades de Valdebebas.

Tras pasar por el juzgado, las cámaras de GOL captaron la salida del jugador, el cual fue cuestionado por los periodistas allí presentes. "¿Tú no sabías ni que no tenías puntos ni nada, no?", preguntó el periodista, a lo que Marcelo contestó: "¿Y me preguntas tú lo que te había pasado, mira que mentiroso eres (risas)".

"La noticia dice que te pillaron sin puntos, era para saber si era verdad o no", replicó el periodista. "¿Y por qué me preguntas?", contestó de nuevo Marcelo.