Sergio Ramos apuntó al colegiado Alejandro Hernández Hernández tras la derrota del Real Madrid en el Ciutat de Valencia con unas declaraciones, a una semana del clásico, similares a unas de Sergio Busquets que quedaron sin sanción, apuntando a "decisiones predeterminadas" de los árbitros.

"La realidad es que en el minuto 10 te condiciona con una amarilla después de sufrir un pisotón y un codazo que interpreta que no es falta y un balón dividido que disputo y gano me muestra la amarilla. Son decisiones que están predeterminadas y le he preguntado si tenía algún problema personal porque tenía curiosidad si hay algo que lo diga y lo arreglamos porque yo lo desconozco", sentenció con unas duras declaraciones hacia el árbitro.

En una rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana en la previa del Real Madrid Manchester City, el central volvió a reiterar que fue "algo personal".

"Perseguido no, la filosofía a nivel arbitral en Europa es distinta. Son más permisivos en algunas cosas, he ido cuidando la relación con los árbitros y menos el capítulo del partido anterior, que creo que es una cosa personal (Hernández Hernández), tengo buena relación con el resto de árbitros", ha puntualizado.

"No creo haber dicho nada fuera de lugar, aquí podemos expresar lo que pensamos sin hacer daño a nadie, no he pasado ningún límite", sentenció.

El capitán del Real Madrid zanjó este martes cualquier especulación que pueda crearse con su renovación: "Llevan una semanas hablando mucho de la renovación y atravesamos un momento entre el club y yo magnífico, muy bueno en todos los aspectos y no hay ninguna prisa, ni por parte del club ni por mi parte, vamos a llegar a un entendimiento, nunca he exigido nada. Cuando tenemos cierta edad entiendo que lo hagan de un año, parece que quieren provocar un enfrentamiento entre el club y Ramos y no va a ser así".

Ramos, en la víspera del Real Madrid-Manchester City, ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, se mostró respetuoso con la filosofía que mantiene la entidad presidida por Florentino Pérez: "Vamos a llegar a un entendimiento en lo que quiera el club, nunca he exigido dos ni tres años. Entiendo la filosofía de ofrecer un año a partir de cierta edad, y lo acepto".

Y salió al paso de rumores que no quiere Ramos que vuelvan a enturbiar la relación después de lo vivido con una oferta millonaria del fútbol chino que tuvo que salir a explicar.