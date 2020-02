La suerte en la Champions. "Necesitamos jugar bien, ser fuertes, tener calidad... y tener suerte, sí. Es importante, pero no podemos controlarlo. Sí podemos controlar jugar bien. Después, ya veremos. Tenemos que estar concentrados en nuestro juego y hacer lo que tenemos que hacer. Ni siquiera voy a pensar en ello, en lo que no podemos controlar".

La pegada del Madrid. "Tendría que ver las diferencias de este Madrid con el que yo jugué con el Bayern. El Madrid de ahora es muchísimo más agresivo. Aprieta hacia delante. Tiene solidaridad y mucha agresividad. Antes, no tanto. El juego lo sigue teniendo. Intentaremos hacer daño y defender los puntos fuertes que tienen".

Los partidos en el Bernabéu. "Siempre es un placer volver a este campo, de los más grandes. Es donde gané y perdí como entrenador. Jugar aquí la Champions es un honor. Quiero disfrutarlo. No me queda otra. Está muy bien volver".

El trabajo de Zidane. "No soy el mejor. No lo soy [este martes lo dijo Zinedine Zidane]. Nunca he pretendido ser el mejor. Los artistas son los futbolistas. Nunca me he planteado ser el mejor. Si ganas tienes más elogios que si pierdes, pero esto no es un problema. Lo que ha hecho Zidane no se va a repetir o es muy difícil. Para nosotros es un reto enfrentarnos y aprender de un equipo que ha ganado tantas veces la Champions. Es un reto".

La ausencia de Hazard. "Me sabe mal que no esté. Cuando lo ves de cerca dices, guau. Es un fichaje estratosférico pero se ha parado por las lesiones. Es un futbolista magnífico".

La sanción. "Durante mucho tiempo se sospechó de nosotros pero tenemos el derecho a recurrir. He hablado de la gente del club, me han enseñado las pruebas y somos optimistas. Pensamos que, si lo merecemos, podremos estar en la Champions. Si no es así tendremos que aceptarlo y continuar con la gente que quiera quedarse en el club".

Ganar la Champions. "Estos jugadores van a tener muchas oportunidades de ganar la Champions, no solo esta temporada. No es la última oportunidad. Cuando estás vivo no sabes lo que va a suceder. Nos hemos preparado. Tenemos que ser nosotros mismos y jugar un buen partido. No hay una motivación especial. El deseo de ganar tiene que estar ahí siempre. Es un partido más".

El estado de Sterling. "Está preparado. Su recuperación física es increíblé. Podía haber jugado ya pero los médicos nos dijeron que tuviéramos cuidado. Ahora está preparado".

Los días con Zidane. "El honor fue nuestro. Que viniera con otros compañeros a pasar unos días. Estuvo muy bien. Ha sido uno de los más grandes de todos los tiempos. Yo también visité a mucha gente. Luego cada uno hace lo que siente. Él lo ha hecho y mal, mal, no le ha ido".

Las críticas de Müller. "Cuando un exjugador hace este tipo de declaraciones [dijo que Guardiola se centra demasiado en el rival] no lo siento como una crítica. Tengo la obligación de conocer todo sobre el rival. Como entrenador, en todos los equipos, siempre he pensado que cuanto más sepa del contrario más seguro voy a estar de lo que quiero hacer. Eso me da confianza. No sé si todos los jugadores piensan eso. Que un jugador lo crea es información para mí".