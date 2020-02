La réplica de Llop a un senador de Vox que se dirige a ella como "presidente": "Gracias, señora senadora"

Durante la Sesión de Control al Gobierno en el Senado, el portavoz de Vox en el Senado, Jacobo González-Robatto se ha referido a la presidenta del Senado, Pilar Llop, como "presidente". Una fórmula que suelen usar algunos de los senadores tanto de Vox como del PP cuando Llop les cede la palabra. "Gracias, señora presidente", ha empezado a hablar González-Robatto. En esta ocasión, Pilar Llop ha replicado con un "gracias, señora senadora" refiriéndose al portavoz de Vox.

Por segunda vez en democracia, Congreso y Senado son presididos por dos mujeres, Meritxell Batet y Pilar Llop pero algunos dirigentes políticos, como en este caso González-Robatto y en repetidas ocasiones lo ha hecho también el portavoz de Vox en el Congreso, Espinosa de los Monteros, se refieren a ambas presidentas como "presidente". Sin embargo, el término presidenta está recogido en diccionarios desde el siglo XIX, siendo la primera entrada en 1803, en el Diccionario de Lengua Española.

Vox da por hecho que el senador Ros será relevado tras su renuncia al escaño

Por su parte, el propio Jacobo González-Robatto ha dado por hecho que el senador por Ceuta Juan Ros Alcaide, denunciado por la Guardia Civil por haber agredido supuestamente a su mujer, será sustituido la próxima semana pese a su intento de retractarse de su renuncia al escaño. En rueda de prensa en la Cámara Alta, el portavoz ha explicado los pasos que dio su partido en cuanto tuvo conocimiento de la denuncia contra Ros Alcaide por hechos ocurridos en su domicilio de Alhaurín de la Torre, en Málaga, en primer lugar con el análisis del caso en el Comité de Garantías de Vox reunido en Madrid.

Es ante este comité, que decidió abrirle inmediatamente un expediente disciplinario, donde el senador por Ceuta comunicó que iba a devolver el acta parlamentaria "para no perjudicar la imagen del partido", ha comentado González-Robatto, una decisión que fue aceptada y se tramitó en el Senado el pasado jueves 20. Fue el propio senador quien presentó el escrito de su renuncia en el Registro del Senado, ya que el acta parlamentaria es personal y solo su titular está capacitado para renunciar a ella, más allá de lo que considere su partido.

No obstante, Juan Ros cambió de opinión en 24 horas y al día siguiente presentó un segundo escrito dirigido a la presidenta de la Cámara, Pilar Llop, para comunicar que había renunciado "en momentos de zozobra" y que, siendo "totalmente consciente de su inocencia" ante una "denuncia falsa" quería revocar la pérdida de su escaño. De su nueva posición su partido se enteró "por la prensa", ha admitido este martes el portavoz de Vox en el Senado, quien piensa que la revocación de la renuncia "no tiene efecto real" y no será aceptada por la Mesa, que esta misma mañana estudiará ese escrito junto a otro posterior que remitió a Llop el pasado domingo.

Con todos estos antecedentes, Jacobo González-Robatto espera que la primera suplente en la lista de Vox por Ceuta, Yolanda Melero Palomares, pueda incorporarse a la Cámara Alta la semana próxima, en cuanto concluya los trámites preceptivos para relevar a Ros en su escaño.