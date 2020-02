Estrella Morente rompe su silencio sobre la polémica taurina de 'OT 2020'

Estrella Morente rompe su silencio. Después de hacer un alegato a favor de los toros en 'OT 2020' sin contar con el beneplácito del equipo del programa y de la concursante que la acompañaba sobre el escenario, la cantante ha decidido hablar tras toda la polémica surgida a raíz de su actuación.

"Estrella ha aprovechado un programa en prime time para hacer un alegato", le recriminó Noemí Galera, directora de la Academia, en 'A partir de hoy', un programa que también intentó ponerse en contacto con la artista granadita para contar con su versión de los hechos. Ella, sin embargo, se negó a hablar para no avivar la polémica.

No ha hablado para el programa de TVE, pero sí para ¡Hola!, revista a la que ha concedido unas declaraciones en las que se defiende amparándose en la libertad de expresión. "No teníamos presentado ni pensado nada, la verdad", ha explicado. "Yo me guío por los impulsos naturales y eso es lo que he hecho: ser natural una vez más. La improvisación normalmente siempre surge a última hora".

Y ha continuado: "Siempre empiezo mis temas por bulerías. Por tanto, normalmente tiro por la literatura y hago siempre alguna referencia a un poeta importante, en este caso ha sido José Bergamín. La libertad de la expresión es muy importante".