El tenista británico Andy Murray explicó este miércoles en un comunicado su intención de retornar pronto a las pistas, pero admitió que podría requerir de una nueva operación que le haría perderse Wimbledon y los Juegos Olímpicos.

El escocés, operado dos veces de la cadera, aún no ha podido debutar esta temporada y su último encuentro data de noviembre del año pasado. El jugador de 32 años explicó que estos últimos meses han sido "muy complejos y difíciles" y detalló su plan para las próximas semanas.

"No tengo muchas certezas de cuál es el problema. Lo que tengo que hacer ahora es prepararme estas próximas dos semanas para probarme, para probar la cadera. Esperemos que responda bien", dijo. "Debería saber para finales del próximo mes si estoy para jugar o no", añadió.

Murray se sometió a una operación de cadera para implantarle una prótesis en enero de 2019. Tras un período largo de recuperación volvió a disputar partidos de dobles, llevándose el torneo de Queen's, y más tarde individuales, ganando en Amberes en la recta final de temporada.

En caso de que la recuperación fuera bien, Murray podría reaparecer en el Masters 1.000 de Miami, el próximo mes. Si esto no ocurriera, el de Dunblane se podría someter a una operación para eliminar una osificación heterotópica -un crecimiento anormal de un hueso-, que le haría probablemente perderse Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio, donde defiende la medalla olímpica de Río de Janeiro.

"Si tengo que eliminar eso porque es lo que causa el problema, va a ser un dolor... No es que sea una operación que requiera mucha rehabilitación, pero si no puedo hacérmela hasta mayo (porque habría que esperar hasta que el hueso terminara de crecer), con seis u ocho semanas de recuperación, me perdería bastante tiempo de temporada", aseguró.

Murray es ahora mismo el número 130 del mundo. En su carrera, además de haber alcanzado el número uno, ha conquistado tres Grand Slam, 46 títulos ATP, más de 650 victorias y amasado más de 60 millones de dólares.